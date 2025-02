Călin Georgescu, fost candidat la președinția României, a afirmat recent că „Ucraina este un stat creat artificial”, adăugând că România ar trebui să profite în privința anumitor teritorii din fostele regiuni ale Imperiului Austro-Ungar și ale Uniunii Sovietice, declarație care a stârnit numeroase reacții critice.

Duminică seară, Georgescu și-a nuanțat poziția, susținând că a prezentat doar „o ipoteză teoretică” și că România trebuie să învețe din trecut.

„Este nevoie să învățăm din experiența noastră, din istorie. Lumea este în schimbare. Noi, la momentul respectiv, vorbesc de cel de-al Doilea Război Mondial, am făcut multe greșeli. Nu am știut precis cum să ne orientăm și din România Mare am devenit România Mică. (…) Nu este bine să ne prindă pe picior greșit nimic, pentru că sunt repere istorice peste care nu poți să treci”, a spus Călin Georgescu.

El a afirmat că poziția sa este susținută și de o declarație a Parlamentului României din 29 noiembrie 1991, fără a detalia în ce măsură aceasta susține afirmațiile sale.

În fața criticilor primite, Călin Georgescu a încercat să clarifice că nu a făcut nicio sugestie directă privind modificarea frontierelor și că dorește pace și stabilitate.

„Nu am acuzat și nu doresc altceva. Eu am spus doar că este bine să fim pregătiți pentru orice situație apare. (…) Pe noi ne interesează, așa cum am spus de fiecare dată, pace, liniștea, numai așa putem construi. În război punțile se distrug, nu mai poți să ai nimic. Deci, dincolo de prioritatea de rang zero și de unica soluție – pacea –, restul sunt potențiale situații care pot apărea”, a declarat el.