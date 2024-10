Invitat în emisiunea lui Cătălin Măruță de la Pro TV, Mircea Geoană a fost întrebat despre Traian Băsescu, politicianul care l-a învins de două ori – la alegerile pentru Primăria Capitalei și la cele pentru Palatul Cotroceni.

Cătălin Măruță i-a solicitat să menționeze trei calități ale fostului președinte al României pe care el, Mircea Geoană, nu le deține.

”Spuneți trei calități ale lui Traian Băsescu, pe care dumneavoastră nu le aveți. Este un combinator profesionist, ceea ce pentru politica românească este o calitate importantă. Eu nu o am, nu am calitatea asta. Este probabil mincinosul natural, cel mai natural mincinos pe care l-am văzut”, a spus Mircea Geoană la Pro TV.

Întrebat dacă este și asta o calitate, fostul secretar general adjunct al NATO a afirmat că una dintre calitățile care l-au ajutat pe Traian Băsescu în cei zece ani de mandat a fost capacitatea de a disimula foarte bine. Mircea Geoană a adăugat că disimularea este, din păcate, o trăsătură pe care mulți politicieni români o au, dar el se bucură că nu o posedă.

În continuare, el a menționat că o a treia calitate a fostului președinte a fost abilitatea de a construi coaliții neobișnuite, colaborând cu persoane cu care nu ar fi avut de-a face în mod normal. Geoană a recunoscut că nu are această calitate și că nu poate forma coaliții decât cu oameni cu care rezonează și care împărtășesc principii și valori comune.

El a concluzionat că, din păcate, aceste așa-zise calități sunt adesea defectele principale ale politicienilor români.

”Ok, bine. O corectăm. O calitate care cred că i-a folosit în acești 10 ani de mandat, acela de a disimula foarte mult. Să stai 10 ani de zile să fii Petrov, cred că este o calitate care l-a făcut, o calitate care l-a făcut să supraviețuiască 10 ani de zile în politica românească. Pentru că disimularea, din păcate, în politica românească este o calitate pe care mulți o au. Nu o am și mă bucur că nu am.

Amintim că Traian Băsescu, fost președinte al României, a făcut recent publice detalii despre pensia sa și condițiile în care a pierdut indemnizația de fost șef de stat. El a subliniat că decizia de a colabora cu Securitatea a avut un impact semnificativ asupra veniturilor sale actuale.

Băsescu a vorbit despre faptul că venitul său provine exclusiv din pensia de stat, subliniind că în prezent nu are alte surse financiare.

„Am 55 de ani de muncă, din care 12 pe nave petroliere, cu grad de risc ridicat, cu grupa I și a II-a de muncă. N-am indemnizație de șef de stat. Eu am ieșit cu o pensie de 2.980 de lei în 2015.

De atunci s-a indexat an de an. Nu am nicio altă pensie. Voi primi începând cu februarie anul viitor o pensie de 1.500 de euro de la Parlamentul European. Nu am nici pensie de fost deputat și senator, nici pensie de fost primar, nici indemnizație de fost președinte,” a declarat el în cadrul unei emisiuni televizate.