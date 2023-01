Cătălin Măruță v-a suferi o operație de ligamente încrucișate

Astăzi, 12 ianuarie 2023, Cătălin Măruță va suferi o intervenție chirurgicală la un spital din București. Înainte să intre în sala de operație, prezentatorul TV s-a filmat în salonul de așteptare, alături de Andra, care a insistat că vrea să fie alături de el, chiar dacă acesta s-a împotrivit inițial.

„Împreună, la bine și la greu. Chiar dacă Andra nu poate intra în sala de operații, nu face anestezia, nici nu ține bisturiul, totuși participă și ea la operația mea. Cu sprijin moral. Nu a putut să stea acasă. Nu m-a lăsat să plec singur spre spital. Așa este ea și, chiar dacă i-am spus să mă aștepte liniștită acasă, recunosc că sunt fericit că a vrut să vină. De fapt, nici eu nu aș fi putut să o aștept acasă… Vă mulțumesc pentru toate mesajele voastre de susținere!”, a scris, joi, Cătălin Măruță pe contul lui de Facebook.

După ce i-a dus la școală pe copiii lor, David și Eva, Cătălin Măruță s-a îndreptat spre spitalul unde va face o operație de ligamente încrucișate.

„Sunt programat să fac o operație de ligamente încrucișate. Voi lipsi o perioadă de la emisiune. Problema mea este de la niște ligamente încrucișate rupte. De obicei, le rup oamenii care fac sport de performanță. Numai că la mine s-a întâmplat pur și simplu. S-a întâmplat în vacanța de vară, mă jucam cu fiul meu pe plajă. M-a prins piciorul pivotat, neîncordat, m-a lovit un val foarte puternic și mi-a rupt ligamentele încrucișate. Va trebui să mă operez”, a explicat recent Cătălin Măruță.

Cătălin Măruță a fost însoțit de soția sa, Andra. Inițial, vedeta a vrut să își rezolve singur problemele, însă nevasta lui i-a reamintit că o familie adevărată îți este alături și la bine și la greu.

„Am ajuns la spital printr-o intervenție, copiii sunt la școală, totul e în regulă. Mi-am dorit foarte mult să vin la această intervenție singur, să îmi fac bagajul, îl am pe undeva pe aici, și să vin mai ales singur, pentru că se stă doar o noapte. E o intervenție în care îți face anestezie, toate cele”, a spus, joi, Cătălin Măruță în cadrul unui clip video postat pe rețele sociale.

„Tu ești iubit, trebuie să fii îngrijit. Cine îți umezește buzele după operație? Eu așa știu că se făcea, eu am născut, am fost așa. Eu trebuie să am grijă de tine. Cum aș fi stat eu acasă, iar el să fie la spital, să vină la operație singur? Tu ești al nimănui? Tu ești al meu. Eu vreau să fiu cu familia, dacă era ceva deschideam geamul și veneam și cu copiii pe aici”, a insistat Andra.

„Am dus o muncă de lămurire zilele astea, nu există. Eu am zis că merg cu el. El a zis că nu, că nu se poate. Mi-am făcut test PCR ca să pot să vin, i-am zis să vorbească cu doctorul că vreau să am grijă de el. Și dacă nu se poate am zis că stăteam în mașină, mai intram și întrebam asistentele să văd cum e”, a adăugat cântăreața de muzică pop.

„Oricum copiii s-au trezit și ei de dimineață, și David, și Eva, așadar eu vreau să vă mulțumesc pentru mesaje. E pentru prima dată când ne confruntăm cu situația asta, el e cel vulnerabil, care are nevoie de grijă”, a adăugat prezentatorul TV.

Cătălin Măruță va lipsi câteva zile de la PRO TV

Din cauza problemelor de sănătate actuale, Cătălin Măruță va lipsi timp de zece zile de la emisiunea TV pe care o prezintă la PRO TV. Începând de astăzi, 12 ianuarie 2023, Adela Popescu va prezenta emisiunea TV „La Măruță”.

„Știu ce înseamnă să ai zi de zi emisiune live, așa că nu aveam cum să nu-i sar în ajutor colegului Măruță, mai ales că noi am mai trecut prin momente dificile, în anii trecuți, când ne-am susținut la emisiuni. Sănătatea este pe primul loc, așa că îi transmit lui Cătălin toate gândurile mele bune, să aibă o recuperare ușoară și să nu-și facă griji, pentru că voi ține ștafeta ridicată în emisiune. Mă bucur sincer că mă voi reîntâlni cu telespectatorii PRO TV și îi aștept, începând de joi, la «La Măruță»”, a declarat recent actrița.