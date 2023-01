Elena Merișoreanu a spus că se simte foarte bine și că se recuperează cu ajutorul unui terapeut.

„De vineri sunt acasă, lucrez cu terapeuta. Mă deplasez în cadru, dar nu mă așteptam să mă simt așa de bine. Important e că nu mai am dureri”, a declarat aceasta.

A fost conștientă tot timpul

De asemenea, a dezvăluit că s-a operat la Spitalul de Ortopedie „Foișor” și că a fost conștientă pe tot parcursul intervenției, deoarece nu s-a utilizat anestezia totală. Cântăreața de muzică populară, în vârstă de 72 de ani, a fost operată de același medic care a operat-o și la celălalt genunchi acum câțiva ani.

„Operația a durat cam două ore, nu m-au adormit, a fost fără anestezie totală, am știut tot. Apoi am fost la terapie, nu am avut dureri că mi-au pus o perfuzie. Am fost conștientă tot timpul.

Înainte mi-am făcut toate analizele, care au ieșit foarte bine. S-a mirat dl profesor de la Obreja, care mi-a zis că am niște analize de fată mare. M-am operat tot la profesorul – doctor Stoica și la echipa lui minunată, la Foișor sunt niște doctori extraordinari și condiții foarte bune”, a mai spus Elena Merișoreanu pentru Playtech.

Când va reveni pe scenă?

Interpreta de muzică populară a adăugat că va reveni pe scenă după ce se va recupera complet, mai exact după două luni și jumătate. A menționat că deja are multe invitații să cânte în străinătate, însă nu este sigură dacă va călători în afara României.

„Revin pe scenă după două luni și jumătate, au trecut deja două săptămâni de la intervenția chirurgicală. Sunt chemată de pe acum la Londra, să cânt de 8 martie, dar și în Franța și Irlanda. Voi fi mai selectivă, nu știu dacă mai plec din țară”, a spus aceasta.

Totodată, Elena Merișoreanu a adăugat că a amânat intervenția chirurgicală din cauza evenimentelor, iar familia a certat-o pentru asta.

„Am tot amânat-o din cauza evenimentelor, de ajunsesem să am niște dureri insuportabile. Statul în picioare o viață întreagă și-a pus amprenta. Eu urc de la 16 ani în pantofi cu tocuri pe scenă.

Noi, artiștii, nu trăim numai în zâmbete. Operația n-a fost grea, dar recuperarea da și durează cel puțin trei luni. Nu trebuie să pui piciorul jos, ci să umbli cu un cadru”, a mai explicat interpreta de muzică populară.