Specialiștii îi îndeamnă pe românii care se află la vârsta apariției bolilor cronice să își facă anual un control medical, așa cum este de altfel și normal. Aceștia spun că astfel, pacienții ar evita apariția unor complicații și ar costa și statul mai puțin.

Controalele medicale, benefice pentru ambele părți

Controalele medicale făcute la timp, mai ales la vârsta la care pot apărea anumite afecțiuni cronice, pot scuti pacienții de apariția unei serii de complicații sau de tratamente scumpe, dar în același timp ar costa statul mai puțini bani.

În Contractul-cadru al medicilor de familie cu CNAS în vigoare este stipulat un pachet preventiv pentru adultul sub 40 de ani, precum și pentru adultul peste 40 de ani, diferența făcându-se prin câteva analize recomandate, după cum precizează dr. Anca Bălan, medic de familie, vicepreședintele Societății Naționale pentru Medicina Familiei.

„Este vorba despre adultul fără risc, sub 40 de ani, în pachetul de prevenție fiind inclus un set de analize și un consult preventiv o dată la 3 ani. La pacientul sub 40 de ani la care se depistează factorul de risc, dar nu este bolnav, se fac consultul și analizele o dată pe an, iar pentru adultul peste 40 de ani, pachetul de prevenție conține consultul și analize anuale. Pachetul de analize este unul standard, de bază, pentru principalele organe ale corpului și care au efect de depistare dacă ceva nu este în regulă. Iar dacă ceva nu este în regulă, deja pacientul respectiv este suspect de o boală și se fac analizele pentru suspiciunea respectivă”, a spus aceasta.

Prevenție și nu limitare

Mai mulți medici de familie și-au exprimat temerile că CNAS urmărește limitarea accesului la prevenție pentru persoanele de peste 40 de ani cu boli cronice. În urma apariției acestor speculații, reprezentanții Casei Naționale de Asigurări de Sănătate au dorit să clarifice situația.

„Începând cu data de 1 iulie 2021, asigurații asimptomatici cu vârsta de peste 40 de ani pot beneficia anual de pachetul de prevenție acordat de medicul de familie. Prin acest pachet CNAS îşi propune să încurajeze persoanele asigurate de peste 40 de ani, fără semne de boală și fără boli cronice, să meargă o dată pe an la medicul de familie pentru evaluarea stării de sănătate.”, au transmis aceștia.

Prin urmare, persoanele asigurate în vârstă de peste 40 de ani pot beneficia la nivelul medicului de familie de una până la trei controale preventive de evaluare a riscului de îmbolnăvire. Acestea se pot acorda într-un interval maxim de șase luni consecutive: o consultație inițială de evaluare, o consultație pentru intervenție individuală privind riscurile modificabile şi consultație pentru monitorizare/control.

Care sunt analizele

În timpul consultației inițiale, medicul de familie poate recomanda asiguratului efectuarea unui set de analize medicale pe care laboratoarele le vor efectua indiferent dacă, în momentul solicitării, mai există fonduri disponibile sau nu. În cazul în care plafonul lunar contractat cu casa de asigurări a fost epuizat, furnizorii vor primi sumele pentru aceste investigații, în luna următoare, în baza unui act adițional.

„Referitor la prevenţie, menţionăm faptul că medicul de familie acordă consultații pacienților într-un mod integrativ, ținând cont de toate afecțiunile acute, subacute sau cronice de care suferă pacienții, investigând totodată și factorii de risc pentru apariția altor boli sau agravarea celor existente, realizând atât prevenție primară (preîntâmpină apariția afecțiunilor prin intervenția asupra factorilor de risc), prevenție secundară (depistează precoce boala, înainte de a se manifesta), prevenție terțiară (screeningul complicațiilor cu reducerea agravărilor sau apariției complicațiilor)”, a mai transmis CNAS.

Persoanele de peste 40 de ani deja depistate cu riscul cardiovascular înalt (hipertensiune arterială, dislipidemie şi diabet zaharat tip 2), cu astm bronşic, boală cronică respiratorie obstructivă sau boală cronică de rinichi, beneficiază de consultaţii de monitorizare activă prin plan de management integrat, care de asemenea cuprinde un set de analize medicale de laborator.

Ce se întâmplă cu pacienții de peste 40 de ani care suferă boli cronice

Persoanele asigurate care sunt în evidența medicului de familie cu boli cronice beneficiază lunar și de consultații periodice pentru îngrijirea generală a asiguraţilor cu boli cronice pentru supravegherea evoluţiei bolii, continuitatea terapiei, screeningul complicaţiilor, educaţia asiguratului şi/sau a aparţinătorilor privind îngrijirea şi autoîngrijirea, precizează reprezentanții CNAS.

Aceste consultații, pentru boli cronice stabilizate, se pot acorda de către medicul de familie inclusiv la distanță, cu transmiterea documentelor necesare pacientului ca urmare a actului medical prin mijloace de comunicare electronică. Aceste consultații se acordă separat față de consutațiile de monitorizare activă prin plan de management integrat pentru bolile cronice cu impact major asupra poverii îmbolnăvirilor menționate mai sus.