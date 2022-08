Avertisment pentru românii care au sub 40 de ani! Este strict interzis. Ce nu trebuie să facă

Sunt vizate persoanele interesate de obținerea pastilelor cu iod, care trebuie să urmeze câțiva pași simpli pentru a intra în posesia acestora. În primul rând, trebuie să meargă la medicul de familie, pentru a primi o prescripție medicală. În baza acesteia, vor putea ridica pastilele cu iod de la una dintre cele aproximativ 2.500 de farmacii din toată țara.

Totuși, autoritățile subliniază că eliberarea pastilelor este strict preventivă, iar administrarea acestora se va face doar în cazul unui incident nuclear, după un anunț al autorităților în acest sens.

Lista completă a farmaciilor poate fi descărcată de aici.

O parte din populația României are posibilitatea de a primi gratuit pastile de iodură de potasiu

Amintim că o parte din populația României are posibilitatea de a primi gratuit pastile de iodură de potasiu, după un ordin al Ministerului Sănătății. Acestea sunt folosite pentru a preveni absorbția de iod radioactiv în organism, la indicațiile autorităților, în cazul apariției unor accidente nucleare și a unui nivel mare de radiații.

„Medicul de familie, începând cu prima consultație acordată, inclusiv pentru consultațiile programate, eliberează, ca măsură strict preventivă, prescripția medicală pentru ridicarea din farmacia comunitară a medicamentului iodură de potasiu 65 mg comprimate pentru pacient, dacă acesta este eligibil”, este scris în ordinul dat de autorități.

Alexandru Rafila, dezamăgit de medicii de familie din România

În altă ordine de idei, Ministrul Sănătății a spus anterior că discuția cu privire la iodura de potasiu a fost prea mult politizată, subliniind că românii au talent în a compromite măsurile de sănătate publică. De asemenea, el reamintește că discuția cu privire la aceste pastile exista din luna mai.

„S-a anunţat ca se distribuie de 45 de zile. Am avut un ordin de ministru aprobat în data de 23 iunie, care a fost în dezbatere publică pe site-ul Ministerului Sănătăţii timp de 30 de zile anterior, deci din luna mai.

Deci e clar o chestiune care era cunoscută, mai ales că noi am dublat această măsură de ordin legislativ, cu o campanie de informare pentru populaţie, inclusiv am tot repetat până la saturaţie aş spune legat de vârsta până la 40 de ani, care se regăseşte în prospectul produsului, pentru că nu am inventat noi această vârstă, este vârsta recomandată, când riscurile sunt mai mari pentru persoane expuse la iod radioactiv.

Ori într-o situaţie când sănătatea publică poate fi pusă în pericol de un conflict care se găseşte în vecinătatea României, cred că este moral, este o responsabilitate profesională şi o responsabilitate civică să acţionezi politic, nu să critici”, a declarat Alexandru Rafila.