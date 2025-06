Prim-vicepreşedintele PNL, Ciprian Ciucu, şi-a exprimat vineri convingerea că preşedintele României, Nicuşor Dan, şi premierul desemnat, Ilie Bolojan, vor reuşi să colaboreze strâns, chiar şi în contextul caracterelor lor „tari” şi „încăpăţânate”. Liderul liberal i-a descris pe cei doi drept politicieni cu „principii foarte clare” şi „personalităţi puternice”.

Ciucu şi-a fundamentat aprecierea pe experienţa şi reputaţia celor doi politicieni şi a insistat că Nicuşor Dan şi Ilie Bolojan reprezintă „două nuci tari” ale scenei politice româneşti.

Pentru că Ilie Bolojan este un om corect, cred că mai flexibil puţin decât Nicuşor Dan, pentru că are o carieră de 30 de ani în spate şi politica e şi arta compromisului şi de a face lucrurile posibile, de a livra acele rezultate pe care le-a livrat din plin.

Prim-vicepreşedintele PNL a explicat că succesul reformelor preconizate de Ilie Bolojan depinde de colaborarea strânsă şi de solidaritatea politică între premier şi preşedinte. Ciucu a subliniat că orice conflict între cei doi ar putea bloca proiectele şi ar slăbi guvernarea.

„Nu este o echipă pe care să zici că o poţi gândi, conjunctura i-a adus împreună şi sper să se înţeleagă pentru că reformele pe care le are în vedere domnul Bolojan eu le ştiu, le-am văzut, are nevoie de sprijinul preşedintelui Nicuşor Dan. Dacă începe aici, Doamne fereşte, vreun conflict, totul va fi pus în cui.

Are nevoie să nu îi fie răsturnate de Curtea Constituţională, are nevoie să nu fie atacate de Avocatul Poporului. Se pot pune foarte multe oprelişti şi tot ceea ce nu avem nevoie în următorul an şi jumătate – Doamne-ajută, mai mult – este de un conflict între cei doi şi îmi pun baza că îi unesc principiile şi acest interes naţional de a reforma statul român”, a spus Ciprian Ciucu.