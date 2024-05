La vârsta de 91 de ani, Victor Rebengiuc a declarat recent că nu intenționează să se retragă din lumea teatrului. În timp ce alți colegi de-ai săi au ales să se retragă în culise după pensionare, marele actor va continua să își încânte publicul prin aparițiile sale remarcabile pe scenă. Cu toate acestea, maestrul a precizat că nu va mai interpreta roluri noi, deoarece consideră că este o muncă extrem de dificilă, iar el nu mai are tinerile vremuri…

Cu siguranță, Rebengiuc este unul dintre cei mai mari și mai iubiți actori ai României. El și-a dovedit excelența atât pe scenă, cât și în industria filmului și, la vârsta de 91 de ani, continuă să impresioneze publicul. Recent, el a făcut un anunț fericit, subliniind că va continua să evolueze pe scenă, cu condiția de a nu primi roluri noi.

Pe 10 mai, Victor Rebengiuc, o emblemă a cinematografiei românești, a participat la lansarea Albumului foto „Regele nu moare”, realizat de fotograful oficial al Teatrului Național din București, Florin Ghioca, dedicat cuplului de actori Victor Rebengiuc și Mariana Mihuț. La această ocazie, maestrul a surprins pe toată lumea cu un anunț neașteptat, care a stârnit bucuria fanilor.

Mai exact, Victor Rebengiuc a mărturisit că nu se va retrage complet din activitatea teatrală. Cu toate acestea, a subliniat că nu mai simte că ar fi pregătit să își asume un rol nou.

Anul acesta, pe 10 februarie, Victor Rebengiuc a împlinit veritabilă vârstă de 91 de ani. De ziua lui, îndrăgitul actor a declarat că tot ceea ce-și dorește este sănătate și lipsa suferințelor specifice bătrâneții. Artistul a declarat că resimte din ce în ce mai mult trecerea anilor, dar se străduiește să facă față.

„Este ziua mea, din an în an am câte o zi, în fiecare an am o zi. Împlinesc câte un an. Nu ştiu cât o să mai ţină chestia asta, că e obositor, să ştiţi, e foarte obositor.

Dar mă străduiesc să fac faţă. Să vă dea Dumnezeu sănătate. Doamne ajuta! Nu vreau nimic mai mult decăt sănătate. Decât să trăieşti în dureri şi în chinuri…”, a declarat actorul, pentru Observatornews.ro.