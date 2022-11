Inflația mondială a atins un nivel maxim, sugerează principalii indicatori. Ritmul de creștere a prețurilor va încetini în lunile următoare

Comparativ cu nivelurile record înregistrate recent, prețurile la poarta fabricilor, tarifele de transport maritim, prețurile materiilor prime și așteptările privind inflația au început să se reducă într-un final.

Potrivit economiștilor, datele sugerează că presiunile asupra prețurilor din lanțurile de aprovizionare globale se atenuează, ceea ce face probabil ca inflația globală să scadă de la ratele istorice ridicate care au afectat finanțele gospodăriilor și activitatea companiilor în ultimele luni, scrie ft.com

Inflația este probabil la apogeu

Anunțul a apărut în contextul în care principalele bănci centrale au crescut rapid ratele dobânzilor într-un efort coordonat de a controla inflația, riscând astfel să arunce economiile majore în recesiune.

„Inflația este probabil la apogeu”, a declarat Mark Zandi, economist șef la Moody’s Analytics. Potrivit specialistului, scăderea presiunilor asupra prețurilor și blocajele în aprovizionarea cu bunuri „prefigurează viitoarea moderare a prețurilor de consum”.

Estimările realizate de Moody’s Analytics arată că inflația globală a atins un nivel record de 12,1% în octombrie, iar acesta va fi „punctul culminant” pentru prețurile de consum.

Potrivit Capital Economics, inflația a atins deja un vârf pe piețele emergente, prețurile de consum scăzând în Brazilia, Thailanda și Chile, în timp ce datele recente arată o slăbire a unor presiuni asupra prețurilor în economiile dezvoltate.

În Germania, prețurile la poarta fabricii au scăzut cu 4,2% în octombrie față de luna precedentă – cea mai mare scădere lunară din 1948. În SUA și în Regatul Unit, inflația anuală a prețurilor de producție a încetinit din vară.

Aproape toate economiile de top din grupul G20 care și-au publicat indicii prețurilor de producție din octombrie au raportat un ritm de creștere anuală mai lent decât în luna precedentă, inclusiv Spania, Mexic, Portugalia și Polonia.

Inflația globală ar putea scădea de anul viitor

La rândul său, Jennifer McKeown, economist șef global la Capital Economics, se așteaptă ca inflația globală să înceapă să scadă anul viitor, pe fondul scăderii prețurilor la majoritatea materiilor prime, pe măsură ce cererea slăbește.

Totodată, Jennifer McKeown a subliniat și că prețurile ridicate ale energiei din acest an se vor stabiliza în 2023, a spus ea.

„Estimarea noastră este că efectele alimentelor și ale energiei împreună vor reduce cu aproximativ 3 puncte procentuale inflația globală a prețurilor de consum în economiile avansate, în medie, în următoarele șase luni”, a spus McKeown.

Chiar și așa, unii economiști au avertizat că menținerea unor costuri ridicate ale energiei ar putea încetini declinul.

Susannah Streeter, analist senior de investiții și piețe la Hargreaves Lansdown, a declarat că „petrolul va rămâne foarte sensibil la constrângerile de aprovizionare, iar iminenta interdicție impusă de UE asupra țițeiului rusesc” va continua să alimenteze inflația în Marea Britanie și în zona euro.

Prețurile la energie și la alte mărfuri ar putea să crească din nou dacă economia chineză își revine puternic sau dacă Rusia va reduce din nou exporturile ca represalii la plafoanele de preț impuse de Occident pentru petrolul și gazele sale.

Prețurile materiilor prime sunt în scădere

De asemenea, indicele FAO al prețurilor la alimente a încetinit până la o creștere anuală de 1,9% în octombrie, mult sub nivelul maxim de 40% înregistrat în mai 2021. Prețul european de referință al gazelor naturale TTF se situează sub 130 EUR pe MWh, în scădere de la un vârf de 311 EUR în august, iar majoritatea prețurilor materiilor prime se situează cu mult sub vârfurile lor.

Tarifele de transport maritim la nivel mondial au revenit în mare parte la nivelurile anterioare pandemiei, după ce au crescut de peste cinci ori în timpul blocajelor, scrie sursa menționată.

În SUA, costurile de producție și de servicii au crescut în noiembrie în cel mai lent ritm din decembrie 2020, în timp ce creșterea prețurilor de vânzare a scăzut la cel mai lent ritm din ultimii doi ani, potrivit sondajului lunar al managerilor de achiziții S&P Global. În zona euro, inflația în vânzările din fabrică a atins un minim al ultimelor 20 de luni, potrivit sondajului.

Așteptările investitorilor cu privire la locul în care se va situa inflația peste cinci ani au încetat să mai crească, reflectând recenta înăsprire agresivă a politicii monetare de către multe bănci centrale.