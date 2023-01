Inflația în zona euro a scăzut la 9,2% în decembrie 2022

Inflația prețurilor de consum din zona euro a scăzut în decembrie, potrivit cifrelor publicate miercuri de Eurostat, în conformitate cu o estimare preliminară anterioară.

Inflația finală a fost confirmată la 9,2% de la an la an, în scădere de la 10,1% în noiembrie. Acest lucru s-a datorat în principal inflației mai mici din sectorul energetic, prețurile energiei în bloc crescând cu 25,5% pe an în decembrie, în scădere de la o creștere de 34,9% în luna precedentă.

Inflația de bază a crescut cu 0,2 puncte procentuale, până la 5,2%, în conformitate cu așteptările consensuale și cu estimarea inițială.

Oxford Economics a declarat: „Având în vedere că inflația de bază se va dovedi probabil rigidă, ne menținem apelul BCE de a majora încă două ori cu 50 de puncte de bază în primul trimestru.

„Dincolo de asta, evoluțiile recente, atât în ceea ce privește datele favorabile privind inflația, cât și scăderea prețurilor la gaze, susțin apelul nostru potrivit căruia este probabil ca BCE să facă o pauză ulterioară.”

Datele separate publicate anterior au arătat că producția de construcții din zona euro a scăzut în noiembrie cu 0,8% în luna noiembrie, după o creștere revizuită de 1% în luna precedentă.

Producția industrială și sentimentul economic în UE cresc, în timp ce producția în sectorul serviciilor scade

Producția industrială și comerțul cu amănuntul din UE și-au revenit în noiembrie 2022, crescând și mai mult peste nivelurile lor de dinaintea pandemiei, în timp ce producția din sectorul serviciilor a scăzut în octombrie pentru prima dată în ultimele nouă luni, rămânând totuși mult peste nivelul său de dinaintea pandemiei.

Inflația din UE a dat semne de scădere în continuare în statele membre ale UE în decembrie 2022, din cauza scăderii prețurilor la energie. În acest context, sentimentul economic din UE a continuat să se îmbunătățească în decembrie, dar a rămas cu mult sub nivelul de dinaintea pandemiei. Cea mai recentă creștere a fost determinată de creșteri în toate sectoarele analizate și, în special, în comerțul cu amănuntul, în sectorul serviciilor și în rândul consumatorilor.

În ceea ce privește piața forței de muncă din UE și mortalitatea excesivă, în noiembrie 2022, rata șomajului a rămas stabilă sub nivelul de dinaintea pandemiei, în timp ce rata mortalității excesive a scăzut.