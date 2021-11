Cel puțin aceasta este concluzia celui mai recent raport Global Carbon Budget. Emisiile de CO2 la nivel global din 2021 revin la nivelurile din 2019, după ce au scăzut cu 5,4% în 2020, se arată în raport.

În ciuda unei ușoare scăderi în 2020, din cauza lockdown-urilor impuse de Covid-19, emisiile de gaze cu efect de seră sunt pe cale să revină la nivelurile de dinainte de pandemie, potrivit raportului anual GCB.

Descoperirile, aflate în prezent în curs de revizuire, subliniază că urgența reducerii emisiilor este chiar mai mare decât se credea, dacă lumea vrea să evite o creștere a temperaturilor medii globale de peste 1,5 grade Celsius, peste nivelurile preindustriale. Acesta a fost obiectivul stabilit de Acordul climatic de la Paris din 2015, urmărit de țările care s-au reunit la summit-ul privind clima de la Glasgow, Scoția, potrivit NPR.org.

În 2015, oamenii de știință au proiectat că Pământul are un orizont de timp de 20 de ani

Global Carbon Budget este întocmit cu contribuțiile a zeci de cercetători din întreaga lume. Monitorizează cantitatea de dioxid de carbon pe care oamenii o eliberează și cât spațiu mai rămâne pentru ca astfel de emisii să rămână în limita a 1,5 C.

Când a fost emis primul raport, în 2015, oamenii de știință au proiectat că Pământul avea un orizont de timp de 20 de ani, înainte ca emisiile să ducă la încălzirea peste limita stabilită, până la sfârșitul secolului. Dar producția de gaze cu efect de seră a crescut chiar mai repede decât se anticipa, jumătate din GCB fiind cheltuit doar în ultimii șase ani.

Scenarii terifiante sunt tot mai probabile: incendii, inundații și uragane în întreaga lume

La nivelurile actuale de emisii, există șanse de 50% ca o creștere a temperaturilor de 1,5 C până la sfârșitul acestui secol să fie blocată până în anul 2033. Fără reduceri majore, scenarii terifiante sunt tot mai probabile – cu o creștere de 1,7 grade C inevitabilă până în 2042 și un salt de 2 grade C inevitabil până în 2054.

Temperaturile medii globale din ultimii 150 de ani au crescut cu aproximativ 1,1 grade C, intensificând incendiile, inundațiile și uraganele din întreaga lume.

Emisiile globale de CO2 din 2021 revin la nivelurile din 2019

„Emisiile globale de CO2 din 2021 revin la nivelurile din 2019, după ce au scăzut cu 5,4% în 2020”, se arată în raport.

Emisiile din China, care în ultimii ani au depășit SUA ca cel mai mare generator de gaze cu efect de seră din lume, au depășit nivelurile pre-pandemie, crescând cu 5,5%, conform datelor din ultimul raport. Emisiile din India au crescut și ele cu 4,4%.

Cu toate acestea, există câteva semne încurajatoare, susține raportul. Emisiile au scăzut în ultimul deceniu în 23 de țări ale căror economii erau în creștere înainte de pandemie, inclusiv SUA și Regatul Unit. Lista, care reprezintă aproximativ un sfert din emisiile globale de CO2, conține și câteva națiuni bogate din Europa, precum și Japonia.