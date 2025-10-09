Potrivit ministrului, România beneficiază de sume importante provenite din Politica Agricolă Comună şi din Planul Naţional Strategic, care nu au fost încă valorificate. Aceste resurse pot reprezenta o soluţie concretă pentru a traversa perioada de ajustare fiscală şi pentru a planifica, în paralel, următorul exerciţiu financiar european aferent perioadei 2028–2034.

Dragoş Pîslaru a avertizat că România nu trebuie să aştepte încheierea negocierilor la nivel european privind viitorul buget al Uniunii Europene. El a precizat că este necesar ca, încă din primăvara anului viitor, statul român să înceapă procesul de planificare şi construcţie a unui model de dezvoltare naţională, în care agricultura şi mediul rural să ocupe un rol central.

„România nu este într-o criză economică. România este într-o criză fiscal-bugetară, dar are la dispoziţie nişte resurse enorme. Nu am pus aici banii de pe Politica Agricolă, de pe Planul Naţional Strategic. Stăm pe resurse europene necheltuite încă, pe care le avem la dispoziţie şi care ne pot trece această perioadă dificilă, şi ne uităm apoi, deci trecem această chestiune legată de ajustarea fiscal-bugetară, şi după aceea ne uităm la faptul că exact în perioada asta trebuie să programăm 2028 – 2034”, a declarat Pîslaru.

Ministrul a subliniat importanţa cooperării între sectoare şi a unei viziuni comune, pentru a evita fragmentarea resurselor şi pentru a transforma România într-un stat contributor activ în cadrul Uniunii Europene.

El a arătat că perioada în care ţara primea fonduri doar pentru a recupera decalajele faţă de alte state membre s-a încheiat, iar acum este momentul ca resursele europene şi cele naţionale să fie folosite pentru consolidarea contribuţiei României la proiectul comunitar.

Obiectivul pentru anul 2035, a explicat ministrul, trebuie să reflecte ambiţia de a dezvolta lanţuri valorice solide, care să lege agricultura de industria alimentară şi de alte sectoare economice strategice.

„Nu avem voie să aşteptăm finalizarea negocierilor de la nivel european. România trebuie să se apuce din primăvara viitoare legat de planificarea şi construcţia unui model de ţară în care agricultura şi dezvoltarea rurală îşi au un loc de frunte. Acesta este propunerea pe care v-o fac. Este, de fapt, demersul logic de a ne pregăti şi vă pot spune un singur lucru, care este foarte important: România trebuie să lucreze împreună între sectoare, trebuie să lucreze în acest moment la o perspectivă comună. Sunt lucruri pe care le putem face pentru a nu fragmenta resursele, a ne orienta către capacitatea de a proiecta România ca un stat contributor în Uniunea Europeană. S-a terminat cu perioada în care primeam bani doar să prindem din urmă sau să facem lucruri. Este acum momentul să folosim resursele europene şi naţionale pentru a contribui la proiectul comunitar, la agricultura Uniunii Europene, la ambiţia pe care o avem în dezvoltarea lanţurilor valorice dinspre zona de agricultură în zona alimentară şi mai departe. Obiectivul 2035 este exact ţinta potrivită pentru această ambiţie”, a mai spus şeful MIPE.

În opinia lui Dragoş Pîslaru, România se confruntă cu o situaţie fiscal-bugetară tensionată pe termen scurt, însă are la dispoziţie exact instrumentele necesare pentru a depăşi această etapă printr-o absorbţie eficientă a fondurilor europene.

Ministrul a declarat că printr-o utilizare inteligentă a acestor resurse, România poate construi o economie modernă, capabilă să contribuie activ la dezvoltarea Uniunii Europene. În acest fel, fermierii şi antreprenorii din sectorul agroalimentar ar putea deveni contributori net la economia europeană, consolidând în acelaşi timp rolul ţării în cadrul comunităţii europene.

„Avem în faţă aparent o situaţie tensionată fiscal-bugetară cu restrişte pe termen scurt, dar în acelaşi timp avem la dispoziţie exact ce ne trebuie ca să trecem, prin absorbţie de fonduri europene, de anii aceştia şi să putem proiecta, să planificăm, să construim împreună o Românie modernă într-o Uniune Europeană, care, fiind mai puternică, ajută şi România să fie mai puternică, şi pe dumneavoastră, fermierii, cei care sunteţi în zona aceasta de agroalimentar în România să fiţi într-adevăr contributori net la ceea ce înseamnă Uniunea Europeană şi economia Uniunii Europene”, a conchis Pîslaru.

Dragoş Pîslaru a participat joi la Conferinţa Naţională AGRI4FUTURE România – Obiectiv 2035, un eveniment organizat de Clubul Fermierilor Români, dedicat definirii direcţiilor strategice pentru dezvoltarea agriculturii româneşti şi integrarea acesteia în obiectivele de creştere sustenabilă ale Uniunii Europene.