Ilie Bolojan, președintele Consiliului Județean Bihor, face apel public la cei trei judecători ai Curții Constituționale care se pensionează anul acesta să renunțe la primele de pensionare, în valoare de 36.000 de euro fiecare, subliniind că, în contextul crizei bugetare, un gest de decență și solidaritate ar fi mai potrivit decât respectarea mecanică a unor privilegii stabilite în vremuri diferite.

Cei trei magistrați care își încheie mandatul la CCR, Marian Enache, Livia Stanciu și Attila Varga, pot încasa fiecare o primă de pensionare echivalentă cu șase salarii nete, potrivit Articolului 71, alineatul 5 din Legea de funcționare a CCR.

Invitat la Antena 3, Ilie Bolojan a subliniat că, deși legea permite acordarea acestor prime, contextul economic actual cere prudență din partea tuturor, inclusiv a celor care dețin poziții privilegiate:

„Este o prevedere care permite judecătorilor CCR când ies la pensii să primească câteva salarii. Nu am date despre bugetul CCR. Cei care avem drepturi salariale bune ar trebui să fim voluntar reținuți în a uza de toate prerogativele pe care le avem care au fost gândite în alte vremuri. Că ne place, că nu ne place, toți cetățenii României vor trebui să strângă cureaua, jumătate de an de zile sau un an de zile. Nu s-a făcut o astfel de solicitare și mă aștept la decizii raționale. Ministrul Finanțelor poate bloca plata dacă se cer bani suplimentar, dar cine vrea să uzeze de acest privilegiu ne dă în judecată și iau banii de la stat”, a declarat Bolojan.