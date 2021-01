Singura soluție pentru a ieși în sfârșit din coșmar, repetă experții până la epuizare, este reprezentată de vaccin. Serul anti-Covid a sosit de câteva săptămâni și planurile de vaccinare din diferite țări au început imediat.

Marile protagoniste au devenit companiile farmaceutice producătoare de vaccinuri. Pfizer, BioNTech, Moderna, AstraZeneca, Johnson & Johnson, Sanofi și lista ar putea continua cu alte nume. Există multe companii care au participat la cursa pentru vaccin. O cursă care, potrivit unei analize elaborate de societatea de consultanță Evercore, ar putea mobiliza o cifră de afaceri globală de 100 miliarde de dolari, precum și profituri de 40 de miliarde de dolari; o ploaie de bani care ar copleși sectorul farmaceutic. Ar putea fi anul consacrării definitive pentru companiile farmaceutice menționate mai sus? Indiciile, așa cum am spus, nu lipsesc.

Dacă companiile farmaceutice anticipează deja câștigurile din afacerea cu vaccinul Covid (sau mai bine zis: a vaccinurilor), veniturile din creșterea prețului multor produse “standard” trebuie adăugate la numărătoarea finală. Așa cum a subliniat “Wall Street Journal” referitor la contextul SUA, la fel ca în fiecare an, americanii vor trebui să facă față unei creșteri a costurilor, deși într-un ritm ușor mai lent decât în ​​ultimii doi ani.

GlaxoSmithKline (GSK) și Sanofi, ambele angajate în dezvoltarea unui vaccin anti-Covid (cel amânat în al patrulea trimestru al anului 2021), au crescut prețurile a sute de medicamente, în medie cu 3,3%. Pfizer, care împreună cu BioNTech a dat naștere primului vaccin aprobat de urgență de către OMS, a crescut prețurile pentru mai bine de 200 de produse, cu aproximativ 5%. Reamintim că, în fiecare an, industria farmaceutică stabilește, în mod normal, prețurile produselor sale de două ori: exact la începutul noului an calendaristic și la jumătatea aceluiași an.

Acest lucru s-a întâmplat și în 2021, în ciuda pandemiei de COVID-19. Răutăcioșii susțin că cercetările asupra vaccinului împotriva coronavirusului au necesitat multe resurse, forțând la creșteri inevitabile. Nu este chiar așa, deoarece, după cum am văzut, astfel de creșteri sunt raportate practic în fiecare an.

În Statele Unite, situația este deosebit de îngrijorătoare. Conform unei analize realizate de Rx Savings Solutions, companiile farmaceutice au crescut recent prețurile la aproximativ 70 de produse. Creșterea medie de 3,3% a inclus modificări ale diferitelor doze pentru același medicament. Totuși, media din acest an este mai mică decât în ​​urmă cu un an, când peste 60 de companii au crescut prețurile la sute de medicamente, în medie cu 5,8%.

Atenție, însă, a ieșit la iveală că aceleași companii au crescut prețurile la cel puțin 50% mai multe produse decât anul trecut.

Pfizer, a subliniat WSJ, a crescut prețurile mai multor medicamente în urmă cu un an și a fost criticată chiar și de președintele Donald Trump pentru prețul atins de produsele sale. O analiză realizată de Rx Saving Solutions afirmă că, printre acestea, s-ar afla tratamentul pentru cancerul de sân Ibrance – care a vândut aproximativ 4 miliarde de dolari la nivel global în primele nouă luni ale anului trecut -, terapia împotriva artritei reumatoide Xeljanz și vaccinul pneumococic Prevnar. Un purtător de cuvânt al companiei a explicat că creșterile menționate anterior sunt în concordanță cu inflația, precum și necesare pentru finanțarea cercetării noilor medicamente. Compania a menționat, de asemenea, că prețurile sale nete au rămas fie neschimbate, fie au scăzut, în ultimii trei ani, conform il giornale.