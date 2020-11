Iarnă cum nu s-a mai văzut în România! ANM vorbește de temperaturi anormale. Când vom avea prima zăpadă

Cei de la ANM au venit cu detalii de ultim moment legate de venirea unuia dintre cele mai așteptate anotimpuri ale anului: iarna. Meteorologii au ținut să menționeze că vom avea parte de o iarnă așa cum nu s-a mai văzut.

Meteorologii ANM au emis un avertisment de ultim moment și susțin că se vor înregistra temperaturi anormale pentru această perioadă.

Potrivit informațiilor oferite de specialiști, vor exista ierni tot mai blânde, ca urmare a încălzirii globale. Cu toate acestea, nu sunt excluse nici episoadele cu viscol violent, specifice anotimpului.

„Nu se poate exclude apariția unor ierni reci, dar cel mai probabil este să avem ierni din ce în ce mai calde, cu episoade de viscol, temperaturi foarte scăzute. Chiar dacă vom vorbi despre episoade extreme scurte, impactul lor poate fi semnficativ. Nu trebuie neglijate fenomenele extreme atunci când vorbim despre încălzirea globală. Într-o iarnă caldă, este de ajuns un episod foarte scurt de viscol, care poate da peste cap întreaga economie. Aşadar, iernile geroase, cu troiene, sunt doar o amintire a generațiilor născute până în anii ’90. În ultimele două decenii, anotimpul rece a devenit din ce în ce mai blând, a declarat Roxana Bojariu, climatolog ANM.

Potrivit datelor furnizate de specialiști, iarna va începe pe data de 26 noiembrie, însă la munte, zăpada este așteptată mult mai devreme.

În București, meteorologii ANM avertizează că prima zăpadă va cădea în jurul datei de 8 decembrie.

Potrivit specialiștilor, după 15 noiembrie, vremea se va răci din nou, iar temperaturile minime ar putea scădea sub zero în aproape toată țara. Schimbările de vreme se resimt încă de la începutul acestei săptămâni, când, aproape toată ţara se află sub Cod galben de ceaţă densă şi vizibilitate redusă, inclusiv municipiul Bucureşti.

