Voicebot vs. operator uman: când răspunde AI-ul mai bine

Voicebot sau operator uman? Cinci situații în care AI-ul gestionează apelurile mai bine, cu date reale, și cazurile în care omul rămâne de neînlocuit.

Un voicebot este un asistent virtual telefonic bazat pe inteligență artificială. Înțelege vorbirea naturală și rezolvă singur solicitările standard. Față de un operator uman, este mai eficient în cinci situații: apelurile din afara programului, vârfurile de trafic, întrebările repetitive, campaniile de apeluri cu volum mare și procesele care cer rigoare strictă. Operatorul uman rămâne mai potrivit pentru cazurile complexe, conflictuale sau cu încărcătură emoțională. Cele mai bune rezultate apar atunci când cele două lucrează împreună, cu reguli clare de transfer între ele.

Telefonul rămâne canalul pe care clienții îl aleg atunci când au nevoie urgentă de un răspuns. Tot telefonul este însă și cel mai costisitor canal de suport: fiecare apel ocupă un om, fiecare minut de așteptare scade satisfacția, iar fiecare apel pierdut poate însemna un client pierdut. De aceea, discuția voicebot vs. operator uman a devenit una dintre temele centrale ale departamentelor de customer service din România.

Dezbaterea este adesea pusă greșit, ca o alegere între om și mașină. Întrebarea utilă pentru o companie este alta: în ce situații concrete răspunde AI-ul mai bine decât un om și în care trebuie să rămână omul la telefon? Articolul de față analizează cinci astfel de situații, cu exemple din companii care folosesc deja tehnologia. Analiza include și limitele, la fel de importante.

Un voicebot este un sistem de inteligență artificială care poartă conversații telefonice în limbaj natural. Recunoaște ce spune apelantul, înțelege intenția, caută informația în sistemele companiei și răspunde cu voce sintetizată. Dacă solicitarea depășește scenariile pentru care a fost configurat, transferă apelul către un operator.

Diferența față de un IVR clasic este esențială. Meniul de tip „pentru facturi, apăsați tasta 1” obligă clientul să se adapteze sistemului. Un voicebot modern, construit pe modele lingvistice mari (LLM), se adaptează clientului: acesta poate spune liber „vreau să mut programarea de joi pe săptămâna viitoare”, iar sistemul înțelege și execută cererea.

Direcția este clară și la nivel global. Potrivit unei estimări a companiei de cercetare Gartner, până în 2029 agenții AI vor rezolva autonom 80% din problemele uzuale de customer service. Aceeași estimare vorbește despre o reducere de 30% a costurilor operaționale. Cuvântul-cheie este însă „uzuale”: tehnologia excelează în anumite tipuri de apeluri, nu în toate.

Un operator lucrează opt ore pe zi, cinci zile pe săptămână. Clienții sună însă și seara, după serviciu, în weekend sau de sărbători. Exact atunci au timp să se ocupe de lucruri precum o programare, o ofertă sau o reclamație. Un apel la care nu răspunde nimeni la ora 21:00 este, de multe ori, o oportunitate care ajunge la concurență.

Aici avantajul AI-ului este greu de egalat: disponibilitatea 24/7 nu presupune ture de noapte, sporuri sau personal suplimentar. Voicebotul preia apelul, identifică solicitarea, colectează datele relevante și le transmite echipei, care reia discuția în prima oră a zilei următoare.

Rezultatele se văd mai ales în domeniile în care fiecare contact are valoare mare. De exemplu, un dezvoltator imobiliar din România a automatizat complet preluarea solicitărilor telefonice, inclusiv în afara programului. Compania a ajuns la aproximativ opt lead-uri generate automat pe zi și a eliminat pierderea oportunităților de vânzare cauzată de apelurile nepreluate.

Orice call center cunoaște momentele în care telefoanele sună toate deodată: o campanie promoțională, o întrerupere de serviciu, termenul-limită pentru plata unei facturi sau sezonul de vârf în turism și comerț. O echipă dimensionată pentru volumul mediu nu poate face față unui vârf. O echipă dimensionată pentru vârf stă însă degeaba în restul timpului.

Un asistent virtual telefonic rezolvă această problemă de capacitate. Poate purta simultan zeci sau sute de conversații, fără coadă de așteptare și fără ca timpul de răspuns să crească. În practică, AI-ul preia valul de întrebări identice, de tipul „când revine serviciul?” sau „mi-a fost înregistrată plata?”. Operatorii rămân liberi pentru cazurile care chiar au nevoie de ei.

Pentru companie, avantajul este dublu. Clienții nu mai abandonează apelul după minute întregi de muzică de așteptare, iar managementul nu mai trebuie să angajeze temporar personal pentru câteva săptămâni pe an.

O parte importantă din apelurile primite de un departament de suport se repetă zilnic, aproape cuvânt cu cuvânt: statusul unei comenzi, soldul unui cont, schimbarea unei programări, actualizarea unei adrese, confirmarea unei plăți. Pentru un operator, al cincizecilea apel identic din zi este obositor. Pentru un voicebot, este identic cu primul.

Automatizarea apelurilor de acest tip are cel mai rapid impact, deoarece răspunsurile există deja în sistemele companiei: CRM, platforma de facturare sau aplicația de programări. Voicebotul verifică identitatea apelantului, interoghează sistemul și răspunde în câteva secunde, fără ca apelul să ajungă la un om.

Asigurările sunt un exemplu bun, pentru că volumul de solicitări administrative este foarte mare. O companie de asigurări procesează astăzi aproximativ 90% din apelurile primite prin voicebot, asistentul virtual gestionează verificarea clienților, încărcarea documentelor, plățile și modificările de poliță. Astfel, transferurile către operatori au scăzut, iar echipa umană a fost eliberată pentru solicitările complexe.

Apelurile inițiate de companie sunt al doilea teren unde AI-ul depășește frecvent echipa umană. Aici intră confirmarea programărilor, reamintirile de plată, calificarea lead-urilor, sondajele de satisfacție și reactivarea clienților inactivi. Sunt activități cu volum mare, scenarii previzibile și rată mare de respingere, care demotivează rapid operatorii și duc la fluctuații de personal.

Un call center cu inteligență artificială poate apela mii de contacte după un program optim. Reia automat numerele care nu au răspuns și notează rezultatul fiecărei conversații direct în sistem. Calitatea nu scade nici după sute de refuzuri consecutive.

Cifrele dintr-un caz concret sunt relevante. Un asigurator a înlocuit integral apelurile outbound făcute de operatori cu un voicebot care programează întâlniri pentru consultanți. Costurile acestor apeluri au scăzut cu 70%, iar performanța a fost comparabilă cu cea a operatorilor umani, cu o rată de succes în vânzări de 7%. Compania avea inițial rezerve serioase privind fiabilitatea soluției. După mai bine de un an de funcționare, consultanții au ajuns să ceară explicit apelurile botului, pentru că le aduc lead-uri calificate.

Oamenii sunt variabili prin natura lor: obosesc, uită un pas din procedură, notează greșit un număr sau formulează diferit aceeași informație. În industriile reglementate, precum serviciile financiare, asigurările, energia sau sănătatea, aceste variații pot genera riscuri juridice și costuri.

Agentul vocal AI urmează aceeași procedură la fiecare apel. Citește informarea privind prelucrarea datelor personale, parcurge integral pașii de verificare a identității și introduce datele colectate direct, în format structurat, în sistemele interne. Fiecare conversație poate fi transcrisă și auditată, ceea ce simplifică controlul calității. În plus, același sistem poate răspunde în mai multe limbi, un avantaj pentru companiile cu clienți din mai multe țări.

Un aspect legal merită menționat. Regulamentul european privind inteligența artificială (AI Act) introduce obligații de transparență, inclusiv informarea persoanelor atunci când interacționează cu un sistem AI. Un voicebot bine configurat se prezintă ca atare de la începutul apelului, ceea ce contribuie și la încrederea clienților.

Disponibilitate. Voicebotul răspunde 24/7, inclusiv în weekend și de sărbători. Operatorul uman este limitat de program și de organizarea turelor.

Apeluri simultane. Un voicebot poate gestiona zeci sau sute de conversații în același timp, fără coadă de așteptare. Un operator poate prelua un singur apel o dată.

Cost la volum mare. Costul pe apel al unui voicebot scade pe măsură ce volumul crește. În cazul echipei umane, costurile cresc proporțional cu numărul de apeluri.

Consecvență. Voicebotul urmează aceeași procedură la fiecare apel. Calitatea răspunsurilor unui operator variază în funcție de oboseală, experiență și momentul zilei.

Empatie și negociere. Aici avantajul este clar de partea omului. Voicebotul are o capacitate limitată de a gestiona emoțiile sau de a negocia.

Situații neprevăzute. Un operator poate improviza și găsi soluții în afara procedurii. Voicebotul recunoaște limita și transferă apelul către un om.

Scalare rapidă. Capacitatea unui voicebot poate fi extinsă imediat. O echipă umană are nevoie de recrutare și de instruire, adică de săptămâni sau luni.

Când operatorul uman rămâne alegerea mai bună

Un articol onest despre voiceboturi trebuie să spună și unde nu funcționează. Operatorul uman rămâne de neînlocuit în mai multe tipuri de situații:

Reclamațiile tensionate, în care clientul are nevoie mai întâi să fie ascultat și abia apoi să primească o soluție.

Clienții vulnerabili, precum persoanele vârstnice sau cele aflate într-o situație dificilă, pentru care o conversație cu o mașină poate fi o barieră.

Vânzările complexe și negocierile, mai ales în B2B, unde contează relația și flexibilitatea.

Situațiile atipice, care nu se încadrează în niciun scenariu prevăzut.

Deciziile cu impact major pentru client, de natură financiară, medicală sau juridică.

Esențial este ca trecerea de la AI la om să fie fluidă. Un voicebot bine implementat recunoaște când trebuie să predea apelul și îl transferă împreună cu un rezumat al discuției. Clientul nu mai trebuie să repete totul de la început, iar operatorul preia conversația având deja contextul.

Companiile care obțin rezultate bune cu voiceboturi urmează, în general, o abordare graduală:

Analizează motivele reale ale apelurilor din ultimele luni și identifică solicitările care se repetă cel mai des. Încep cu trei-cinci tipuri de apeluri simple, cu volum mare și răspunsuri clare, în loc să automatizeze totul dintr-odată. Definesc reguli clare de escaladare: cuvinte-cheie, emoții detectate sau tipuri de solicitări care declanșează transferul la un operator. Conectează voicebotul la sursele de informații corecte: CRM, baza de cunoștințe, sistemele de facturare și programări. Măsoară constant indicatorii: rata de rezolvare fără transfer, rata de abandon, satisfacția clienților și durata medie a apelurilor. Ajustează periodic scenariile, pe baza conversațiilor reale.

Performanța unui voicebot depinde în mare măsură de calitatea informațiilor la care are acces. Un sistem conectat la date incomplete sau neactualizate va da răspunsuri la fel de incomplete, oricât de avansată ar fi tehnologia.

Comparația voicebot vs. operator uman nu are un câștigător absolut. AI-ul răspunde mai bine la telefon în cinci situații clare: apelurile din afara programului, vârfurile de trafic, solicitările repetitive, campaniile outbound de volum mare și procesele care cer consecvență strictă. În aceste zone, exemplele din piață arată reduceri semnificative de costuri, disponibilitate permanentă și mai puține oportunități pierdute.

Operatorul uman rămâne indispensabil acolo unde contează empatia, judecata și capacitatea de a gestiona neprevăzutul. Companiile care înțeleg această împărțire nu își înlocuiesc echipele. Le eliberează de munca repetitivă și le redirecționează spre conversațiile care chiar contează pentru clienți.