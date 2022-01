Horoscop luni, 31 ianuarie. Zodia care pică mereu în picioare. Șiretenia te face să câștigi orice joc

BERBEC Astăzi ai un randament bun, dar se pare că eşti în criză de timp. O zi densă, dar în care poţi să duci la bun sfârşit un volum mare de lucruri. O veste bună, despre nişte prieteni sau rude. O informaţie de ultimă oră te avantajează, dar verifică prin prietenii de încredere. Esti plin de energie – energia de care ai atâta nevoie pentru că ai mult de lucru.

TAUR Implică-te în rezolvarea problemelor domestice, lăsând la o parte orice altceva. Mulţumirile celor dragi sunt o recompensă consistentă. Trebuie să-ţi rezervi mai mult timp pentru familie. Consuma mancare naturala, nechimizata si nemodificata genetic. Redu substantial portia de alcool, tigari și energizante. Acesta tactica te ajuta sa suporti mai bine capriciile anotimpului rece și stresul cotidian.

GEMENI Acţiunile tale de astăzi, de la serviciu, nu sunt foarte populare. Nu sunt nici în interesul tău! Este una din zilele acelea în care acţionezi înainte să te gândeşti, în care îţi prinzi degetele în uşi, la propriu și figurat! Nu fii naiv, nu da crezare bârfelor şi zvonurilor, mai ales daca sunt evident opera unor persoane interesate, sau dornice de glorie cu orice pret.

RAC Astăzi ai gânduri nu prea bune. Invită un prieten, o prietenă, la o cafea bună şi-o prăjitură fără zahăr, cu stevie, şi depănaţi amintiri frumoase şi bârfe delicioase. Ai nevoie de susţinere şi de confort spiritual. Cu anturajul apropiat zâmbeşte larg şi evită orice discuţie care poate degenera in replici. O alta distribuţie inegală a steleleor fixe te dezavantajează si conform teoriei astrologice, poate genera pe termen lung tendinţe malefice.

LEU Astăzi reușești să-ţi ascunzi cu pricepere de felină jocul sentimental şi intenţiile, dar culegi toate roadele. La serviciu, aceeaşi şiretenie de pisică mare te face să câștigi orice ”joc”! Stelele te avantajeaza astazi în relatiile cu semnele de pamant si foc. Este bine sa ocolesti nativii nascuti sub semne de aer și apă, astăzi sunt mai opaci la ”farmecele” tale.

FECIOARĂ Astăzi trebuie să eviţi să faci observaţii, să critici, să spui „adevăruri”, sau să discuţi mult. Modul tău de abordare nu e nici indicat, nici de succes. Eşti prea direct şi criticile tale nu motivează. Totuşi, ai o perioadă care te avantajează, mai ales în relatiile sentimentale. Charisma, magnetismul personal, îţi este în creştere, lucru de care poti să profiţi!

BALANŢĂ Atitudinea celor din jurul tău te linişteşte. Totul pare calm şi satisfăcător. Viaţa e frumoasă, niciun necaz la orizont şi pe card ţi-au intrat ceva bani. Nimic rău, nimic negativ, nicio grijă! Dimineaţa este favorabilă lucrurilor importante. Ai ocazia sa-ţi faci ceva invidii in plus, daca vei relata cu lux de amanunte, in cercul prietenilor, ce ai mai citit în ultimul timp. Cărți, nu ”fake news” de pe smart.

SCORPION Viaţa ta e ca o cursă de formulă. O mică neatenţie şi ai ieşit în peisaj! Fii vigilent, ține direcţia ta şi concentrează-te! Mai mult, trebuie să anticipezi atacurile potenţialilor ostili! Ai un program aglomerat, cu mult de lucru şi cu multa agitatie, dar astazi este bine sa vorbesti mult fără sa spui mare lucru si sa nu iei decizii importante.

SĂGETĂTOR Cine se trezeşte foarte de dimineaţă, aceluia îi este foarte somn. Asta este toată filosofia şi ar fi bine să-ţi cruţi forţele şi vitalitatea pentru ca alţii nu prea se gândesc la asta! Astăzi stai liniştit şi calm. Seara plăcută, poate cu o carte si o discutie, poate la un film. Este, de asemenea, cea mai bună perioadă pentru rezolvarea afacerilor de familie.

CAPRICORN Pierzi timpul cu graţie cu persoane care nu ştiu ce vor şi te încurcă şi pe tine. Spune-le ceva filosofic pe care să-l înţelegă cu creieraşul lor până la Sf.Paști şi vezi-ţi de treburile tale! Eşti într-o perioadă în care eşti mai plin de energie decât de obicei. Profită şi realizează ceva, finalizează un proiect, termină lucrurile începute. Trebuie să rezolvi neîntârziat problemele legate de moşteniri, testamente, asigurări şi altele de acelaşi gen.

VĂRSĂTOR Ai un aer procupat şi absent, nimeni nu îndrăzneşte să te deranjeze. Decât la mobil! În a doua parte a zilei ai ocazia să pui la punct unele probleme între tine şi cineva din aturaj. Configuraţiile benefice sunt in cumpănă cu influenţe mai puţin favorabile, aşa că ai o zi obositoare, dar fără evenimente notabile. O zi care trece repede, pentru că nu ai de ce să te temi!

PEŞTI Astăzi, documentele, formularele, pot juca un rol important. Dacă ai de semnat ceva, la serviciu, la bancă, la şcoală etc citeşte cu atenţie înainte. Unii vor să profite de încrederea ta! Ziua aceasta este perioada de timp amestecată în care aspectele benefice si malefice se succed rapid, în funcţie de aspectele Lunii, planeta guvernantă în tema ta în această perioadă de timp. Sunt şi unele probleme in familie – dar o atitudine fermă, dar şi uşor comica, rezolvă situația!