Horoscop 11 iunie. O zodie primește joi o influență negativă generală: Pare un aspect malefic.

BERBEC Dimineaţa poți să primești o veste, iar pe seară poţi să întâlneşti o opoziţie din parte celor din jur. Ideile tale energice nu sunt foarte populare. Poate exagerezi! Dacă ai vreo idee, pune-o în aplicare fără multe consultări şi discuţii sterile. Pe de altă parte apare un aspect malefic, o cuadratura, dar se poate să fie doar o influenta negativa generala, o perioada mai neconfortabila care se intinde pe cateva zile, o indispozitie ca sa zicem asa, si mai putin un necaz concentrat.

TAUR Există un procent de încăpăţânare în caracterul tău, dar azi trebuie să fii mai flexibil, încearcă să convingi pe cei din jurul tău prin paşi mici, fără bruscări, încet, pe rând, dar sigur! Fii prudent! Nu eşti deloc mulţumit! Dar, deloc… dacă eşti întrebat de motivul nemulţumirii tale, nu ştii ce să răspunzi. Eşti nemulţumit fundamental, prin definiţie! Astăzi trebuie să laşi loc printre nemulţumirile tale şi politeţei şi respectului faţă de cei dragi, din familie.

GEMENI Ziua bună se cunoaşte de dimineaţă iar tu te simţi bine, poate pentru că ai renunţat la ironii şi la superficialitate. Creezi armonie şi bună dispoziţie în jurul tău! Aspecte favorabile afacerilor şi deciziilor importante. De asemenea o zi relaxantă şi plăcută ba chiar interesantă sub aspectul realizărilor. Realizări pe care îţi place să le exgerezi, oricum, în lumea asta invidioasă nimeni nu o să te laude! Decât cei care chiar ţin la tine!

RAC Sentimentele, emoţiile sunt pe primul loc astăzi. Munca, cariera, pe al doilea! Dacă nu eşti împăcat cu tine, nu eşti mulţumit, nu poţi avea performanţe în activitate, în profesia ta! Profesional treburile par să meargă ceva mai bine, dacă nu ai fi tot timpul fascinat de găsirea formulei care să te umple de bani şi fericire. Frustrarea asta permanentă te impiedică să fii fericit şi să te bucuri de micile momente delicioase care formează starea de bine, cotidianul nostru cel balcanic.

LEU Astăzi dedică ziua planurilor de viitor, fie că este vorba despre vacanţa de vară, dar mai ales, după veştile primite, e necesar să-ţi faci planuri în ce direcţie o ia viaţa ta! Evită imprumuturile de bani, nu juca la jocurile de noroc – în această perioadă eşti avantajat, poate şi norocos, dar nu la jocurile aranjate de la cazinouri şi loterii. Poţi face mici schimbări, acasă şi la serviciu, mici îmbunătăţiri pe bani puţini. Primeşti ajutorul solicitat de la rude şi prieteni.

FECIOARĂ Vrei sa pari mai tare şi mai important decât eşti. Este foarte bine, pentru că aparenţele contează, dar nu ţi-ai ales bine momentul! Astăzi este o zi densă şi fără avantaje pentru tine. Informaţiile contradictorii pe care le primeşti astăzi îţi crează unele probleme. Aşa ca ai ce rezolva! Perioada zilei de astăzi te ajută să te înţelegeţi mai bine cu cei apropiaţi. O veste din presă pare să te intereseze mult. Afacerile personale şi sentimentale sunt, însă, aspectate favorabil.

BALANŢĂ Domeniile favorizate sunt cele ale familiei, relaţiilor sentimentale, cele defavorizate privesc sectorul financiar, banii. Vorba proverbului: cine are noroc la dragoste, nu are noroc la bani! Lasa motoarele mai încet, ești foarte stresat și nu te odihnesti suficient din cauza grijilor. Mai lasa grijile şi în seama altora. Banii vin şi se duc, asta este soarta lor, dar sănătatea ta nu are preţ.

SCORPION Ai ceva de sărbătorit, stelele au fost bune cu tine, aşa că s-au hotărît să pună capăt unei etape de efort şi-ti îndrumă paşii, mai spre seară, spre un loc unde te poţi distra foarte bine! Sau, poate vrei să organizezi o petrecere acasă, așa, din senin, fără motiv! Dacă nu, ştii vorba veche: „două bătăi strică, nu două petreceri!” Astăzi îti place mult să povesteşti amintiri celor din jur. Este o zi propice pentru rememorarea lucrurilor vesele, certe, benefice, pentru că ai mare nevoie de certitudini.

SĂGETĂTOR Eşti avantajat în relaţiile umane. Dacă ai de negociat, bănci, leasing etc. dar şi relaţii sentimentale, atunci astăzi trebuie să îndrăzneşti, să insişti. Norocul este de partea îndrăzneţilor! Evită să amesteci lucrurile. Sfaturile bune duc la rezultate bune. Sprijină-te pe prieteni. Un prieten, la rândul său, îţi solicită ajutorul. Un eveniment îţi reţine atenţia. Analiza ta este încă o dată justă, trebuie să-i dai curs, aşteaptă, însă, momentul favorabil.

CAPRICORN Poţi să rezolvi problemele profesionale, sau sentimentale, fără să te laşi intimidat sau deranjat de bruiajul cotidian. Siguranţa personală este scopul tău în viaţă, eşti un supravieţuitor! Incepi ziua cu greutate si o sa tragi de tine toata perioada, pentru ca ai de facut niste comisioane familiale sau personale. Care nu iti fac nici o placere… cum ar fi, de exemplu, să trimiți la fisc tot felul de hârtii aiurea ca să-ţi ia banii munciţi!

VĂRSĂTOR O zi mai monotonă de genul celor de care mai târziu nu-ţi mai aduci aminte. Nu-ţi adormi vigilinţa, în caz contrar ţi se poate întâmpla ceva de care să-ţi aduci aminte mult timp! Fii prudent! Cineva îți exploateaza buna credinţă prefăcându-se foarte neajutorat. Nu este de loc asa, nu te lasa pacalit, viitorul iti va demonstara asta! Nu te simti in stare sa spui un anumit adevar şi sa scapi de presiune. Daca nu te hotărăști mai repede, o sa ai probleme şi nu cu vremea, ci cu vremurile!

PEŞTI Nu prea ai spor, orice ai face. Oferă-ţi o pauză. Poate odihnă activă, lucrează la altceva, schimbă munca. Seară plăcută, poate în oraş, la un film nou, sau acasă, la o vorbă bună. Că ești un tip de treaba s-a constatat de mult. Deși planeaza aupra ta un usor aer de neîncredere. Ar fi cazul, astăzi, să dovedești ceea ce poți! Sigur, în domeniul relaţiilor umane. Nu uita că mai ales acum, mai mult ca niciodată, loialitatea este calitatea cea mai apreciată. Nu dezamăgi!

