Joi, preşedintele Klaus Iohannis a anunţat că autorităţile au decis relaxarea anumitor restricţii începând chiar din acest weekend, de pe 15 mai, urmând ca măsuri similare să fie luate apoi de la 1 iunie şi 1 iulie.

Ulterior, premierul Florin Cîţu a declarat că şedinţa Executivului în care va fi adoptată hotărârea pe tema măsurilor de relaxare ce vor fi implementate pentru 15 mai – 1 iunie, dar şi pentru etapele ulterioare, va avea loc vineri, 14 mai.

Şeful Guvernului le-a transmis totuşi românilor că nu se întrevede o ridicare a stării de alertă, iar pandemia nu a dispărut, cu toate că cifrele arată tot mai bine în ultimele zile: „Lucrurile merg bine, dar să nu credem că a trecut.”

Întrebat dacă măsura eliminării portului măştii în exterior nu este una luată prea devreme, prim-ministrul spune că a fost crescut numărul indicatorilor analizaţi de autorităţi şi, pe baza acestora, dar şi a faptului că valul trei „a mers mai bine decât de aşteptam”, s-a decis să se renunţe la mască încă de pe 15 mai.

„A câta oară mi se spune că sunt prea optimist… Anul trecut mi se spunea că sunt prea optimist când am spus că vom lua măsurile cele mai bune ca să evităm o criză economică, am avut cea mai mare creştere economică, am avut încasări anul acesta, am câştigat încrederea investitorilor străini.

Când am început şi am avansat această dată de 1 iunie, mi s-a spus că sunt prea optimist şi nu se va întâmpla. Am avut mai multe scenarii şi în discuţia pe care am avut-o şi cu domnul preşedinte, am zis să luăm în calcul să creştem puţin indicatorii la care ne uităm şi dacă avem rezultate mai bune la unii dintre aceşti indicatori, vom lua măsurile mai devreme.

A fost un cumul de factori, a mers mai bine valul trei decât ne aşteptam”, a declarat Florin Cîţu.