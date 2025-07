Pachetul, destinat reducerii deficitului bugetar, urmează să fie adoptat fără dezbatere sau vot în Parlament, potrivit procedurii prevăzute de Constituție. Înaintea acestei ședințe, va avea loc o întâlnire a Executivului la Palatul Victoria pentru a definitiva forma finală a proiectului de lege.

Asumarea răspunderii este o procedură care permite Guvernului să adopte rapid un proiect de lege, iar dacă în termen de trei zile nu este depusă o moțiune de cenzură, acesta intră automat în vigoare. În cazul în care este inițiată o moțiune și aceasta este adoptată de majoritatea parlamentarilor, Guvernul este demis.

Contextul macroeconomic care justifică aceste măsuri este unul tensionat. Premierul Ilie Bolojan a subliniat recent gravitatea situației financiare a statului și riscul ca România să nu își mai poată acoperi cheltuielile publice, inclusiv salariile și pensiile. Guvernul consideră că aplicarea rapidă a măsurilor este esențială pentru evitarea unui colaps bugetar.

Pachetul fiscal care va intra în vigoare la 1 august prevede, printre altele, reducerea numărului de cote TVA de la trei (5%, 11%, 19%) la două (11% și 21%). Cota redusă de 11% va rămâne valabilă pentru medicamente, alimente, apă și canalizare, irigații, cărți, lemne de foc și energie termică. Industria HoReCa va păstra actuala cotă doar până în octombrie, urmând ca aceasta să crească la 21% dacă veniturile bugetare nu se îmbunătățesc.

„Nu mai putem continua în felul acesta. Dacă nu am face nimic sau am mai lungi foarte mult aceste măsuri, ar fi câteva consecințe, care ar însemna intrarea în incapacitate de plată a statului român (…) și deci nu am putea acoperi cheltuielile statului, inclusiv salariile și pensiile”, a spus Bolojan.