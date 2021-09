Guvernarea României, miza principală a luptei interne a PNL. Cine are mai multe de pierdut

Din cauza atacurilor din partid, dar și din cauza celor exterioare, atât Ludovic Orban cât și Florin Cîțu au parte de prejudicii de imagine. Legimitatea în partid și funcțiile publice sunt aspecte importante pentru cei doi candidați, însă adevărata miză este conducerea Guvernului.

În lupta dintre cei doi, Florin Cîțu are parte de mai mulți susținători și, mai mult decât atât, ocupă deja funcția de premier al României, lucru ce îi conferă mai multă putere. Cu toate acestea, ruptura coaliției și recentele informații apărute în spațiul public despre trecutul său reprezintă mari dezavantaje.

De partea cealaltă, șeful Camerei Deputaților, Ludovic Orban, are mai multă vechime în partid și îl ajută și contextul provocat de ruperea coaliției. Din punctul de vedere al dezavantajelor, acesta nu are la fel de mulți susținători ca șeful Executivului.

La începutul acestei lupte interne, Ludovic Orban a propus ca persoana care pierde alegerile să își dea demisia din funcție, însă premierul nu a dat curs acestei propuneri. Mai mult decât atât, acesta ia în calcul să nu îi retragă sprijinul politic lui Ludovic Orban în cazul în care premierul câștigă alegerile interne. Potrivit adevărul.ro, se pare că premierul are același plan și cu șeful Senatului, Anca Dragu.

Cu toate acestea, este destul de greu să îi dai jos pe Anca Dragu și pe Ludovic Orban. Pentru a-l schimba pe Ludovic Orban de la șefia Camerei Deputaților, trebuie să vină o propunere în acest sens de la liderul de grup al partidului care l-a propus, în acest caz fiind vorba despre Gabriel Antonescu, un apropiat al lui Orban.

Dacă cererea depusă este refuzată, atunci va fi nevoie de votul majorității deputaților prezenți, dacă este asigura cvorum. Pentru acesta este nevoie de votul a cel puțin 166 de deputați, un număr prea mare pentru numărul deputaților PNL, UDMR și minorități la un loc.

Mai mult decât atât, Ludovic Orban a declarat în multiple rânduri că are capacitatea de a reface alianța cu USR-PLUS, precizând că el nu fuge de răspundere și este gata să își asume răspunderea de a conduce Guvernul.

“Eu am o colaborare foarte bună şi am văzut un om echilibrat, cu mult fler politic, care îşi ţine cuvântul dat”, spunea Ionuţ Moşteanu, liderul deputaţilor USR PLUS, despre Orban.