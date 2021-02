GIGI BECALI a dat o super lovitură: Abia acum s-a aflat câți bani i-au intrat, de fapt, în cont

Gigi Becali a dat lovitura vieţii. Latifundiarul din Pipera a obţinut un profit uriaş din fotbal, conform spuselor unui fost fotbalist, antrenor sau preşedinte de club. Fostul preşedinte de club al Universităţii Craiova, dar şi al Stelei, Marcel Puşcaş, a dat cărţile pe faţă.

Contestat de mulţi, Gigi Becali e un om de afaceri important la nivel de fotbal. Asta susţine, cu cifre la zi, Marcel Puşcaş. Deşi se află într-un război cu Armata, cu toate că ani buni a jucat în Ghencea şi a putut folosi numele de Steaua, Gigi Becali nu suferă prea mult.

A obţinut sume uriaşe de pe urma participărilor în cupele europene sau a vânzării de fotbalişti pe sume mari în străinătate.

“Gigi Becali, singurul pe profit! Cunoscându-l de peste 30 de ani, nimic din ce-a făcut în viață nu prevestea vreo calitate în fotbal.

Gigi Becali, singurul pe profit! Avea mereu bani, îi plăceau jocurile de noroc și anturajul unor fotbaliști. Atât și nimic mai mult. Mergea rareori pe stadion neînțelegând mare lucru din fenomenul fotbal.

Sportul nu era un țel pentru el.

Conjunctura însă, prin creditele acordate, a făcut să devină patronul celui mai mare club de fotbal din România: Steaua București.

Clubul care a dat cei mai mulți internaționali, selecționeri, care a câștigat cele mai multe campionate și o Cupă a Campionilor Europeni.

Pe fondul decăderii valorice continue și pe cel al incertitudinii financiare, rând pe rând, ”mari oameni de afaceri” proveniți din securiști, comuniști notorii, puternic cablați la banii bugetului și la evaziuni și-au încercat norocul în fotbal.

Aproape toți au picat ca spicele

Le plăcea la televiziune, bătând câmpii cu grație, le plăcea notorietatea și sistemul de relații pe care-l putea obține prin fotbal. Dintr-un motiv sau altul, aproape toți au picat ca spicele, clacând prin pierderea banilor a afacerilor și chiar a libertății.

Nicolae, Copos, Ștefan, Turcu, Mihăilescu, Borși, Știube, Penescu, Paszkany, Bucșaru, Schorsch, Avramescu, Bosânceanu, Luca, sunt doar câteva nume. Un nesecurist, un oier mândru de originea sa și un om simplu, a reușit să

exploateze, în profit, ceea ce i s-a oferit și anume un club de fotbal.

Desigur că pornirea la drum ca proprietar al Stelei a fost o șansă mai mare ca a altora, dar nici el n-a băgat-o în gard cum a fost cazul mai sus enumeraților. Ca fost președinte al Stelei, am socotit incomingul financiar al clubului în mandatul de 17 ani al lui Gigi Becali.

Peste 250 milioane de euro au intrat în conturile clubului

Pot greși cu maximum +/- 10%. Peste 250 milioane de euro au intrat în conturile clubului în acest interval de timp, sume provenite din bilete vândute, din drepturi TV, din participări în cupe europene, din sponsorizări, dar mai ales din transferuri.

Doar pe Rădoi, Chiricheș, Gardoș, Chipciu și, mai nou, Dennis Man a încasat domn Gigi peste 40 de milioane de euro.

Dacă-i mai adăugăm pe Goian, Luțu, Aliuță, Roșu, ”Reghe”, Pintilii, Thereau, Adi Popa, Bourceanu, Cr. Tănase, Cl. Răducanu, Lincar și așa mai departe, încasările depășesc 150 milioane euro. Adicătelea, 15 mil euro/an.

Această sumă a fost și este arhisuficientă într-un fotbal pauper ca cel românesc, pentru a câștiga, an de an, campionatul. Din punct de vedere tehnic performanța nu a mers la braț cu încasările.

E de apreciat faptul că Gigi Becali nu doar că n-a băgat clubul în gard. Ba mi mult, a reușit să obțină, mereu, profit.

Gigi Becali este singurul patron din fotbalul românesc care obține profit

Diferența dintre el și Gică Hagi este imensă. Gică a început totul de la zero, pe când Gigi s-a trezit cu un brand în brațe. Hagi încă are datorii fiind pe minus, după cum declara chiar el, pe când Becali este pe plus.

Un plus care-l face să stea liniștit și să poată privi și demonstra cum un club se poate finanța din ce produce. Este singular în peisajul nostru sportiv, nu doar fotbalistic.

Gigi Becali este singurul patron din fotbalul românesc care obține profit. Ceilalți se chinuie să subziste. Din păcate degeaba”, a scris Marcel Puşcaş într-un editorial pe evz.ro.