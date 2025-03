George Simion a afirmat că a asistat la declarații misogine făcute de Becali și că el are datoria de a apăra persoanele vulnerabile, inclusiv femeile.

Potrivit acestuia, nu este vorba despre o retragere, ci despre un parteneriat în care el și Gavrilă sunt egali. Simion a susținut că presiunile exercitate de Becali, precum și diferențele de viziune politică, l-au determinat să pună capăt oricărei colaborări cu acesta. A adăugat că viitorul lor politic va fi diferit și că drumurile lor nu se vor mai intersecta.

„Eu sunt un om de cuvânt și am făcut o echipă. Nu este vorba despre nicio retragere, avem un plan, suntem parteneri egali, ca bărbați și femei. Am asistat la niște replici misogine spuse de domnul Becali. Am o datorie să apăr persoanele vulnerabile. Femeile sunt vulnerabile.

Nu este frumos să se adreseze așa cum s-a adresat nea Gigi. Au fost presiuni și din partea domnului Becali. Viitorul nostru într-o construcție politică este diferit. A ales să se retragă, este Postul Paștelui. Am ajuns la o intersecție unde drumurile noastre politice nu se vor mai intersecta”, a declarat George Simion.