Germania va oferi asistență suplimentară Republicii Moldova în valoare de 60 milioane euro

Cancelarul Germaniei, Olaf Scholz, a avut o întâlnire oficială vineri, 23 septembrie 2022, cu președintele Republicii Moldova, Maia Sandu, în cadrul căreia au discutat despre îmbunătățirea relaţiilor bilaterale dintre Berlin și Chișinău şi despre efectele războiului dintre Rusia şi Ucraina.

De altfel, Maia Sandu a avut și o întrevedere oficială cu ministrul Dezvoltării din Germania, Svenja Schulze, care a anunţat asistenţă suplimentară pentru Republica Moldova în valoare de 60 de milioane de euro pentru a putea face faţă crizei energetice, relatează tagesschau.

„Cancelarul Olaf Scholz a discutat astăzi cu președintele Republicii Moldova, Maia Sandu. Întâlnirea s-a concentrat pe schimburi de idei asupra războiului rus de agresiune împotriva Ucrainei şi pe efectele conflictului asupra Republicii Moldova. Cancelarul a subliniat că Guvernul Germaniei şi Uniunea Europeană vor continua să ofere sprijin Republicii Moldova”, scrie într-un comunicat de presă emis de către Guvernul de la Berlin.

„Am avut astăzi o întâlnire cu Olaf Scholz, cancelarul Germaniei. I-am mulţumit pentru susţinerea Germaniei şi pentru votul de încredere în favoarea statutului nostru de candidat la integrarea în Uniunea Europeană, precum şi pentru ajutorul pe care ni-l acordă pentru a face faţă consecinţelor războiului Rusiei în Ucraina. Am discutat despre aprofundarea relaţiilor dintre Republica Moldova şi Germania în domeniile energiei, economiei şi securităţii”, a scris Maia Sandu pe contul ei de Twitter.

Had a meeting w/🇩🇪Chancellor @OlafScholz today. Thanked for #Germany’s support &vote of confidence for our #EU candidate status & the suport that helps us cope w/ the consequences of 🇷🇺war against #Ukraine. Discussed ways of deepening our🇲🇩-🇩🇪ties in energy, economy and security. pic.twitter.com/U1qEmvmhTG

— Maia Sandu (@sandumaiamd) September 23, 2022