O nouă alianță ar putea apărea pe scena politică din România! Fostul prim-ministru Victor Ponta a avut o întrevedere cu președintele Alianței pentru Unirea Românilor (AUR), George Simion.

Cei doi s-au văzut într-o locație discretă din Capitală și chiar au apărut imagini cu cei doi în mediul online. Acestea confirmă că cei doi ar putea negocia pentru alegerile de anul viitor.

Presa din România spune că întâlnirea celor doi a avut loc într-o locație din zona Aviatorilor și că aceasta a durat o oră. De asemenea, liderul AUR, George Simion a fost surprins ieșind cu o agendă în mână, probabil folosită pentru a nota diferite informații.

Momentan nu există informații cu privire la discuțiile dintre cei doi, însă întâlnirea vine într-un moment important, având în vedere că mai este un an până când românii vor ieși să voteze la alegerile europarlamentare, locale, parlamentare și prezidențiale.

Victor Ponta a recunoscut că îl consiliază pe George Simion

Într-un mesaj publicat pe rețelele de socializare, fostul prim-ministru spune că îl consiliază pe președintele AUR.

”Nu e niciun secret – si nimic de ascuns ! Am o experienta de guvernare pe care toata lumea o recunoaste si care poate sa fie utila in aceasta situatie de criza! Sunt deschis si doresc sa ajut anumiti oameni politici – daca acestia ma intreaba! Cu Dl Ciolacu am o buna comunicare dar, din motive pe care nu le cunosc si nu le inteleg, alti oameni din PSD se opun unei colaborari mai ample”, arată Victor Ponta pe Facebook.

George Simion a reacționat după întâlnirea cu Victor Ponta

Președintele AUR a avut și el o reacție și a precizat care a fost motivul pentru care s-a văzut cu Victor Ponta.

”Ne-am întâlnit pentru a discuta teme economice pentru viitorul program de guvernare AUR. Domnul Ponta nu își mai dorește o candidatură la următoarele alegeri, în schimb pentru actul de guvernare e dispus să ne sfătuiască. Caut cât mai mulți oameni care să nu fie în siajul actualei guvernări Iohannis și să ne dea sfaturi, dacă au experiență de guvernare cu atât mai mult. Nu fac niciun secret din întâlnirile pe care le am, nu înțeleg titlurile bombastice de tip “paparazzi”, spune George Simion.