Ce are de împărțit George Simion cu Marcel Ciolacu și familia sa? Premierul României, Marcel Ciolacu, l-a întrebat, vineri, pe George Simion cât timp va mai continua să prezinte informații false despre familia sa, avertizându-l, totodată, că s-ar putea să împartă informații despre rudele lui.

Liderul AUR a fost șocat de întrebarea adresată de premierul României. I-a transmis că NU este interesat de familia sa și nici de persoana sa. Totuși, a observat că unii jurnaliști din România se concentrează asupra apropiaților lui.

I-a răspuns, însă, ferm amenințărilor sale. L-a rugat personal pe Marcel Ciolacu să aibă curajul să iasă într-o conferință de presă și să dezvăluie tot ceea ce știe despre familia lui.

A recunoscut că tatăl său este dependent de alcool. I-a reamintit, însă, lui Ciolacu de episodul când a fost şantajat de Sorin Constantinescu. Liderul PSD ar fi trebuit să sesizeze atunci procurorii, a indicat Simion.

„Sunt uluit. Individul pe care l-am văzut acolo este premierul României, pentru că a părut că aruncă nu doar amenințări, ci chiar șantaj. Nu mă interesează familia sa.

Am observat că unii jurnaliști se ocupă de apropiații domnului Ciolacu, dar eu nu sunt interesat de persoana sa. Fac un apel la premier să aibă curajul să iasă într-o conferință de presă mâine și să spună tot ce știe despre familia mea.

De exemplu, să dezvăluie că tatăl meu se confruntă cu problema alcoolului și este dependent. Și să menționeze un incident anterior, când a spus ‘Sorine, de ce mă șantajezi?’. Trebuia să meargă la procurori și să prezinte șantajul, referindu-se la Sorin Constantinescu.

În ceea ce privește tatăl meu, nu am nimic de care să mă rușinez și constat că Ciolacu intenționează să dezvăluie adevăruri despre familia mea. Tatăl meu are această problemă, însă nu cred că am adus vreo atingere familiei domnului Ciolacu.

Aș dori ca întreaga Românie să afle aceste detalii și se pare că Ciolacu are un set de adevăr uri de împărtășit despre mine. Îl rog să nu tacă, să iasă în față. Nu am nimic împotriva familiei sale, am văzut că are un fiu mare și îl felicit. Eu aștept un băiețel și îmi doresc să fie sănătos”, a fost răspunsul dat de George Simion.