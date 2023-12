Marcel Ciolacu a vorbit despre modul în care va fi ales de către PSD candidatul care va reprezenta formațiunea în cadrul alegerilor prezidențiale. El a comentat pe scurt și sondajele INSCOP, care îl anunță pe Mircea Geoană în fruntea posibililor candidați pentru prezidențiale.

Potrivit premierului, PSD își va alege și vota candidatul pentru Cotroceni. Reprezentantul PSD susține că se va vota la toate nivelurile „în județe, pe primari, viceprimari, parlamentari, președinți de Consilii Județene”.

Motivul? „Deciziile luate în nuclee foarte mici au dus la eșecuri”, spune Ciolacu.

Potrivit lui Marcel Ciolacu, el nu a discutat, personal, despre anumiți candidați. Din contră, el dorește un proces masiv de votare în interiorul PSD pentru desemnarea reprezentantului la prezidențiale.

„Eu nu am comentat niciodata sondajele, pai atunci de ce mai facem alegeri? Foarte bine, sa candideze, dumnealui are si experienta, a mai fost presedinte cateva ore.

Nu ma intereseaza cifre, ci prioritatile romanilor. Care e perceptia romanilor, ca inca lucram cu perceptii. Nu ma deranjeaza ca domnul Geoana vrea sa candideze. Candidatul cel mai important, pentru mine, este cel pe care il vor decide colegii mei.

Momentan eu nu am discutat de vreo candidatura. Am spus ca voi schimba sistemul de decidere a candidatului PSD. Toti care vor sa participe, vor trebui sa fie votati in toate judetele. Am avut deja patru esecuri la prezidentiale si nu voi continua cu aceeasi procedura.”, a afirmat premierul, potrivit Digi24.