Andreea Bălan și George Burcea au anunțat că vor divorța încă de la începutul acestui an. Cei doi și-au refăcut deja viețile, Andreea fiind într-o relație cu Tiberiu Argint, iar de cealaltă parte, George Burcea este cu Viviana Sposub, cea de care s-a îndrăgostit la Ferma.

Totuși, deși atunci când au fost confirmați pozitiv cu noul coronavirus cei doi au stat împreună mai mult timp, acum cuplul locuiește separat. Fostul soț al Andreei Bălan a explicat cu cine s-a mutat după ce s-a despărțit de soția sa, dar și de ce a decis să nu locuiască cu Viviana Sposub.

„În perioada în care am fost izolați am locuit împreună cu Viviana, pentru a nu-l infecta și pe nașul Clariței, cel cu care locuiesc. Pe nașul Zhenon (actorul Iulian Burciu, n.r.) îl știu din 2012 și am stat împreună și la căminul de teatru, și în alte apartamente din București. El nu-mi este doar coleg de teatru, naș și prieten, ci este parte din inima mea, din sângele meu”, a spus George Burcea, potrivit Click.

Cum se înțelege cu Viviana Sposub

Totodată, actorul a vorbit și despre relația dintre el și Viviana Sposub, care este una ”foarte bună”, deși cei doi nu locuiesc împreună.

„Relația cu Viviana este fix așa cum ambii am construit-o: foarte bună.

Decât să descriu relația, mai bine trăiesc și mă bucur de tot ce mă înconjoară și îi las pe alții să vorbească, căci se pricep bine. Aici mă refer la oamenii din online”, a mai spus actorul.

Legat de fetițele pe care le are cu Andreea Bălan, George Burcea a explicat că merge să le vadă destul de des și continuă să fie alături de ele.

„Pe fete le vizitez și dacă se răstoarnă Pământul. Ele sunt iubitele lui tati și indiferent de alte întâmplări mai puțin plăcute, le voi fi alături toată viața. Rolul meu și al Andreei este acela de a le ajuta să crească frumos și sunt sigur că facem tot ce ne stă în putință pentru acest lucru”, a mai adăugat actorul pentru sursa citată.