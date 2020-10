George Burcea i-a făcut Vivianei Sposub o declarație de dragoste pe internet, iar la scurt timp aceasta a avut o reacție pe măsură.

Actorul a urcat pe atât pe Story-ul Instagramului, dar și pe cel al Facebook-ului o poză în care apare Viviana Sposub privind un apus superb de pe acoperiș. Fostul soț al Andreei Bălan a ales una dintre melodiile lansate de Connect-R în colaborare cu Nane, respectiv “Drogul Meu Neinterzis”. Mulți dintre fanii celor doi iubiți care s-au îndrăgostit pe platourile de filmare ale emisiunii “Ferma. Orășeni vs săteni” sunt de părere că versurile single-ului vorbesc povestea lor de dragoste, scrie Cancan.

La doar câteva minute după ce George Burcea i-a făcut această declarație de iubire, Viviana Sposub a distribuit fotografia pusă de partenerul ei pe rețelele de socializare.

Sunt în izolare împreună

Cei doi s-au afișat pentru prima oară la TV, în calitate de cuplu și au făcut mai multe dezvăluiri, după ce au fost infectați cu COVID-19.

În weekend, George Burcea și Viviana Sposub au fost declarați pozitivi cu noul virus – COVID – 19. Actorul a fost primul care a contractat virusul și nu se aștepta la acest lucru. Ei au făcut de asemenea mai multe dezvăluiri, prin Skype, în cadrul emisiunii ”Vorbește lumea”.

„Am descoperit, din greșeală, că sunt infectat. Duminică spre luni am avut o durere de cap destul de mare, pe care am pus-o pe fondul oboselii. M-a ținut o zi, după care nu am avut nimic”, a declarat George Burcea în cadrul emisiunii „Vorbește lumea”.

Cei doi iubiți s-au izolat în aceeași casă după ce au fost testați pozitiv cu virusul SARS-CoV-2, iar în cadrul unui interviu oferit recent, ei au negat că s-ar fi mutat împreună.

„Noi nu locuim împreună, dar eu stau în apartament cu nașul celui de-al doilea copil și am decis să nu riscăm să-l infectăm!”, a declarat George Burcea în cadrul emisiunii “Vorbește Lumea” în urmă cu trei zile. Iar iubita lui l-a completat: „Mi-e teamă că nu am stat în viața mea două săptămâni, legate, cu un bărbat!”.