Viviana Sposub a trăit timp de câteva luni visul american și s-a îndrăgostit de „țara tuturor posibilităților”. Chiar dacă a avut parte de experiențe minunate, ea a ales să împărtășească și momentele mai puțin plăcute din această aventură.

Fosta iubită a lui George Burcea a fost implicată într-un accident de mașină, aducând cu sine și provocările ce pot apărea într-o călătorie atât de intensă.

Chiar și după încheierea relației cu George Burcea în acest an, Viviana a continuat să trăiască visul american pentru o perioadă. În acest timp cei doi au locuit peste ocean. Cu toate că experiența în America a adus bucurii și oportunități noi, tânăra în vârstă de 26 de ani a mărturisit că au existat și momente dificile.

Printre acestea se numără furtul telefoanelor lor și incidentul de trafic în care Viviana a fost implicată. Astfel, povestea sa americană a fost marcată nu doar de aspectele strălucitoare, ci și de peripețiile neașteptate pe care le-a înfruntat alături de fostul ei partener.

„E mai ceva ca în filme. Nu am mai povestit nimănui despre experiența din America. În Los Angeles am avut parte de tot felul de peripeții: de împușcături, am avut accident de mașină, mi s-au furat telefoane, poșete, dar cu toate acestea m-am simțit bine.

Chiar și în lumina acestor experiențe, Viviana Sposub a dezvăluit că își dorește să facă o mutare permanentă în America. Cu toate acestea, momentan, viza sa nu îi permite să facă acest pas. Dar își păstrează speranța și intenția de a vizita țara în mod regulat.

Vedeta are o dorință puternică de a se integra în stilul de viață american. Și de a explora mai mult din ceea ce această țară oferă. Ea păstrează deschisă posibilitatea de a face din America noua sa casă. Chiar dacă acest lucru nu este posibil în prezent din punct de vedere legal.

„Până la vârsta aceasta, cel mai mult mi-a plăcut să vizitez Statele Unite ale Americii pentru că a fost o experiență wow, unică. Mă bucur că am avut ocazia să stau mai mult timp, am stat aproape jumătate de an și mi-am făcut mulți prieteni și țin legătura cu mulți prieteni americani.

Am putut să trăiesc experiența și tot ce am văzut în filme, am trăit pe propria piele. Anul trecut, de exemplu, de Revelion am fost chiar în Times Square, chiar în centru și a fost o experiență de neuitat.

Aș vrea să mă mut! Mi-ar plăcea să rămân acolo mai mult, dar ,deocamdată, viza nu îmi permite. Pot doar să mă duc și să mă întorc și tot așa!”, a mai spus Viviana Sposub despre timpul petrecut în America.