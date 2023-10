Marele secret al lui Victor Cornea! În prezent, tenismenul trăiește o frumoasă poveste de dragoste cu Andreea Bălan. Însă puțini știu că el are un copil dintr-o relație anterioară.

Andreea Bălan și-a oficializat relația cu sportivul anul acesta, chiar de ziua sa, pe 23 iunie. În ciuda faptului că ea este cu 10 ani mai mare decât el, par un cuplu bine sudat.

Cu toate acestea, au circulat zvonuri potrivit cărora ar exista probleme între cei doi.

Recent, a ieșit la iveală faptul că Victor Cornea are un băiețel de 10 ani, pe nume Luca, dintr-o relație anterioară. Nimeni nu a știut acest lucru până acum, însă au fost văzuți la petrecerea organizată pentru una dintre fiicele Andreei Bălan, Ella.

Sportivul a spus că are o relație foarte bună cu fiul său și cu mama acestuia. Tenismenul a recunoscut că relația nu a mers din cauza distanței, așa că au decis să o ia fiecare pe drumul său.

„Am o relație foarte bună cu el, cu copilul meu, Luca, dar și cu mama lui, Irina, o fată pe care am cunoscut-o cu ceva vreme în urmă, pe când eram mult mai tânăr. Irina este bucureșteancă și am avut o poveste frumoasă de dragoste, cândva.

Așa a fost situația atunci, eu am stat mult timp în Statele Unite în acea perioadă… Am avut o relație bună, dar am decis să o luăm fiecare pe drumul lui, cu propria lui carieră”, a declarat el pentru Cancan.