George Buhnici, noi explicații privind comentariile sale: Nu sunt primul care spune că avem o epidemie de obezitate

George Buhnici a fost invitat la emisiunea „Xtra Night Show”, acolo unde a precizat că ar fi bine să le spunem celor din jurul nostru atunci când arată bine și atunci când nu arată bine, subliniind că a văzut la Neversea mai multe tinere care nu se ridicau la nivelul preferințelor sale, subliniind că acestea ar trebui să facă mai multe vizite pe la sală.

De asemenea, vloggerul în vârstă de 41 de ani a mai spus că soția sa arată foarte bine, comparând-o cu o minoră, ceea ce a aruncat internetul în aer după ce videoclipul cu declarațiile sale a fost distribuit în mediul online.

Buhnici a fost taxat imediat de internauți, vedete, dar și de jurnaliști cunoscuți. Și Dan Andronic a avut o reacție pe contul său de Facebook.

Explicația lui Buhnici

„Mi se pare că ar trebui să le spunem oamenilor din jurul nostru când arată bine că arată bine şi am văzut fete care arată foarte bine aici. Am văzut şi fete care nu arată bine şi nu aş vrea să se interpreteze, dar suntem la festival şi putem da vina pe orice.

E după ora la care puteam să şi fi consumat, habar n-am. Dar, serios, mai mergeţi pe la sală, fetelor! Venim la mare ca să vedem piele şi aş vrea ca pielea aia să nu aibă vergeturi. Deci, dacă aţi investi în săliţă cât investiţi în tatuaje, cred că am fi toţi mai bine. Încurajez pe toată lumea să dea un pic pe la sală.

Eu am norocul că am o soţie care arată ca o minoră. Asta e şansa vieţii mele, jur. Uită-te la ea! Câţi ani îi dai?”, a declarat acesta în emisiune anterior menționată.

George Buhnici a fost nevoit să dea mai multe explicații

După ce declarațiile sale s-au viralizat pe internet și au supărat un număr mare de internauți care au lăsat comentarii dure la videoclipurile respective, George Buhnici a postat pe blogul său un nou articol în care a venit cu explicații cu privire la declarațiile sale.

Fosta vedetă de la Pro TV a spus că declarațiile sale au fost greșit interpretate, subliniind că el este un susținător al sportului și că încearcă să aibă un stil de viață sănătos. Din acest considerent, spune el, declarațiile sale doreau doar să tragă un semnal de alarmă cu privire la problema obezității în România.

„La cât mă pricep eu, femeilor le place să fie admirate, respectate, să primească flori și complimente. Să îi spui unei femei că arată mai tânără decât vârsta din buletin este ceea ce își doresc marea majoritate, mai ales după vreo 30 de ani. În cazul soției mele, chestia asta se vede. E meritul ei că se îngrijește iar asta m-a motivat și pe mine în ultimii ani să revin de la vreo 100 de kilograme spre o siluetă… normală.

O fac constant, am făcut-o și acum vreo trei ani când am spus că arată ca o minoră într-o postare pe Instagram. Era evident o metaforă. Dacă o spune un comediant, e umor? Dacă o spun eu, de ce devine altceva decât o glumă, fie ea și de slabă calitate? Oricine mă cunoaște știe ce relație am cu soția și că nu încurajez pedofilia. Nu mă așteptam ca, din tot ceea spun și fac, o metaforă să aibă un astfel de succes după un interviu pentru un show de la TV. Interesant este că interviul nici nu a avut succes, nici pe TV și nici online, în prima săptămână după publicare. Acel interviu a fost reîncărcat parțial pe unele grupuri online și amplificat în ultimele două-trei zile. Crezi că sunt paranoic? Mai multe despre asta, la final.

Nu sunt primul care spune că avem o epidemie de obezitate. O spun medicii și o vedem cu toții. În #IGDLCC am abordat subiectul de mai multe ori cu medici și nu numai. Sunt știri și la TV constant. Cei care încă mai avem curajul să vorbim deschis și să deranjăm corectitudinea politică exagerată trebuie să o spunem deschis. Obezitatea este o problemă națională.

O persoană obeză nu alege să fie obeză dar e treaba noastră ca societate să încurajăm, să motivăm și să punem presiune pentru ca o problemă de sănătate publică să nu devină noua normalitate. Da, am spus că fetele ar trebui să mai treacă pe la sală. Întrebați antrenorii de toate felurile câți copii mai ajung la sport. Am spus-o pe un ton sarcastic, cu ironie, pentru un show de TV și a deranjat. Dar e adevărat”, a spus acesta.