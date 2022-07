Vlogger-ul George Buhnici stârnește din noul un val de controverse. Deși are 41 de ani, reacția acestuia despre festivalul Neversea a fost una fără precedent.

Într-un interviu pentru „XNS”, emisiune difuzată de Antena 1, Buhnici le-a pus la zid pe toate fetele care au participat la festival, într-un stil destul de dur. Mai exact, acestea le-a recomandat tinerilor să mai meargă pe la sală, având în vedere modul în care acestea s-au afișat la Neversea.

„Am văzut şi fete care nu arată bine şi nu aş vrea să se interpreteze, dar suntem la festival şi putem da vina pe orice. E după ora la care puteam să şi fi consumat, habar n-am.

Dar, serios, mai mergeţi pe la sală, fetelor! Venim la mare ca să vedem piele şi aş vrea ca pielea aia să nu aibă vergeturi.

George Buhnici, despre soția sa: ”arată ca o minoră”

Deci, dacă aţi investi în săliţă cât investiţi în tatuaje, cred că am fi toţi mai bine. Încurajez pe toată lumea să dea un pic pe la sală”, a precizat Buhnici.

Cea mai controversată remarcă a fost cea făcută la adresa soției sale. Acesta s-a declarat mândru că are o soție care ”arată ca o minoră”.

„Eu am norocul că am o soţie care arată ca o minoră. Asta e şansa vieţii mele, jur. Uită-te la ea! Câţi ani îi dai?”, a spus George Buhnici.

Menționăm faptul că nu este prima oară când realizatorul de vloguri vorbește în acest mod despre soția sa. În 2020, într-o postare pe Instagram, acesta avea o atitudine similară. „Am corupt această minoră. Mă declar pierdut”, scria acesta.

Val de critici la adresa lui George Buhnici

După publicarea interviului, vlogger-ul a atras un val de critici din partea internauților. Cele mai multe critici au venit din partea femeilor. „Ai 40jde ani și statut de persoană publică și crezi că e perfect în regulă să susții că femeile merg la mare ca să agațe murături ca tine, așa că ar fi ideal să mai scape de celulită și vergeturi ca să te impresioneze. Apoi culminezi prin a spune că marele tău noroc în viață e că soția ta pare minoră. Then you call it a day =))))))”, a scris o tânără.

Alții l-au acuzat în schimb că ar fi atras de minore, având în vedere declarațiile sale controversate.

„Pe lângă că omul nostru a sugerat că este atras de minore și-a mai și prezentat nevasta ca pe un produs căruia era gata să-i facă un review. Apoi a făcut double-down pe Instagram”, a mai spus un internaut.