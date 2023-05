”Industria suplimentelor alimentare se confruntă cu o serie de provocări foarte serioase, iar companiile care operează în acest domeniu trebuie să fie foarte atente și să respecte reglementările și standardele înalte pentru a asigura siguranța și eficacitatea produselor lor”, a declarat, pentru Capital, dr Răzvan Alexandru, CEO-ul companiei de suplimente alimentare VITACARE.

Avantajul VITACARE

”Am avut șansa să beneficiem de experiența și carisma domnului acadedemician Ovidiu Bojor în calitate de consultant, mulți ani, fapt care ne-a ajutat enorm în identificarea și comunicarea remediilor către consumatorii noștri”, mai spune CEO-ul VITACARE.

”Medic fiind de profesie, chiar dacă am început specializarea în chirurgie generală, am decis să întrerup și să fac pasul către industria pharma, astfel la începutul anilor 2000 am coordonat echipe de promovare în GSK și ulterior în ABBOTT LABORATORIES. Din anul 2005, conduc VITACARE și mi-am dorit ca experiența acumulată și standardele pe care le-am învățat și aplicat în cele doua companii pharma să le aplic și să le adaptez și la VITACARE”, subliniază dr Răzvan Alexandru.

Despre beneficii

Există o gamă largă de produse suplimente alimentare pe piață, iar popularitatea lor variaza în funcție de tendințele actuale de sănătate și wellness, de campaniile de marketing, de cercetările recente care susțin beneficiile lor. Pe baza datelor disponibile pe care le avem anumite suplimente alimentare au fost foarte căutate în ultimii ani. Acestea includ următoarele:

– Vitamine și minerale – multe persoane caută suplimente care să le ajute să își completeze aportul zilnic de vitamine și minerale esențiale, cum ar fi vitamina C, vitamina D și fierul.

– Suplimentele alimentare pentru imunitate – cu o creștere a interesului publicului pentru îmbunătățirea sănătății și imunității, creșterea preocupării pentru sănătatea generală o data cu contextul pandemiei COVID-19 și promovarea suplimentelor alimentare de către producători și marketeri. Aici regăsim suplimente pe bază de plante – pulberi simple sau extracte standardizate, cum ar fi cele pe bază de echinaceea, ginseng sau valeriană care poate ajuta la reducerea nivelului de stres și anxietate.

– De asemenea, problemele de sănătate ale ficatului sunt o problemă majoră de sănătate în întreaga lume, ceea ce ar putea duce la o creștere a cererii de produse care ajută la tratarea sau prevenirea acestor afecțiuni, aici amintim de extractul de armurariu (silimarina).

– Suplimente care pot ajuta la pierderea în greutate – cu o creștere a preocupării pentru sănătate și wellness, multe persoane caută suplimente care să le ajute să piardă în greutate sau să mențină un nivel normal de greutate.

– Suplimentele probiotice sunt populare în special în rândul persoanelor care suferă de probleme digestive sau care doresc să își mențină sănătatea intestinală in timpul unor tratamente alopate cu antibiotice in general.