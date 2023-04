Organizația Mondială a Sănătății estimează că 5% dintre adulți suferă de depresie. Stresul, depresia și anxietatea au reprezentat, de asemenea, 55% din toate zilele de concediu luate de oamenii din Marea Britanie în perioada 2021-2022.

Micile îmbunătățiri ale sănătății mintale pot aduce recompense personale și financiare semnificative. Pentru cei care își petrec mult timp în casă, plantele de apartament sunt o modalitate simplă de conectare cu natura. Acest lucru este valabil mai ales pentru tineri, scrie The Conversation.

Iată câteva dintre plantele recomandate pentru decorarea apartamentului

Plantele de interior au mai multe beneficii pentru sănătatea mentală și fizică. Cercetările au asociat plantele de apartament cu reducerea stresului, scăderea tensiunii arteriale și o stare de spirit îmbunătățită.

Iar mediile de birou cu plante au fost asociate cu o satisfacție mai mare în muncă și cu mai puține probleme de sănătate ale angajaților.

Forma frunzei

Studiile psihologice au arătat că obiectele curbate provoacă oamenilor care le sunt în preajmă emoții pozitive. Cercetările demonstrează că aceste rezultate se aplică și plantelor de apartament. Plantele cu frunze rotunjite, cum ar fi smochinul plângător și pothos, sau palmierul cu forma sa arcuită, blândă, au fost considerate de participanții la studiu ca fiind mai frumoase și mai relaxante.

Unele plante, inclusiv palmierul, au trimis cu gândul la momente fericite ale participanților. Acest lucru se datorează faptului că sunt asociate cu vacanțe sau destinații tropicale. Adăugarea unei singure plante poate da viață unui spațiu plictisitor și poate stimula starea de spirit.

Dar ce plante ar trebui să alegem pentru a ne stimula starea psihică? Iată ce recomandă experții:

Hoya Carnosa (Floarea de ceară) – Denumită popular Floarea de Ceară, Hoya Carnosa este un arbust verde pe toată durata anului, care dezvoltă tulpini lungi, cu frunze cărnoase, rotunde sau ascuțite.

Sansevieria cylindrica, cunoscută sub denumirea populară de ”Planta șarpe” sau „Sulița africană” este o plantă de interior extrem de rezistentă, apreciată mai ales în Feng Shui. Frunzele sale tubulare, foarte decorative se încadrează perfect într-un spațiu modern sau nonconformist. Fiind tolerantă la secetă, are nevoie de apă doar o dată la două săptămâni.

Lipstick plant (Aeschynanthus radicans) crește ca epifită (pe scoarța copacilor) în sălbăticie, dar în casă este utilizată în ghivece suspendate, ca plantă curgătoare. Iubește lumina, dar nu trebuie să o expuneți în razele directe ale soarelui.

Monstera. Acest gen de arbuști au frunze uriașe cu lobi adânci. Pot fi plante mici de masă sau copaci mari de exterior care, unde vor avea nevoie de mult mai multă apă.

Plante potrivite pentru a fi ținute departe de lumină

Dacă urmează să o amplasați la lumină redusă, departe de fereastră, alegeți:

Zamioculcas. Poate fi păstrată doar ca plantă de casă sau în grădinile de iarnă, deoarece, ca plantă iubitoare de căldură, tipic africană, nu trebuie expusă la temperaturi sub 16 ° C. În lunile calde de vară, puteți așeza planta într-un loc parțial umbrit, pe balcon sau pe terasă, cu condiția ca temperaturile să nu scadă sub 20 ° C noaptea.

Filodendronii și Pothos – Acestea sunt două genuri diferite de viță de vie, cu frunze în formă de inimă, care fac plante suspendate și pot sta mai departe de fereastră. Pothos-urile aurii și verzi tolerează lumina slabă.

Aglaonema (Planta veșnică chinezească) – Sunt plante cu frunze minunate, pestrițe, asemănătoare unei săbii, care cresc dintr-o tulpină centrală. Această plantă supraviețuiește cu minimum de soare și își păstrează întotdeauna aspectul luxuriant, chiar și într-o cameră slab luminată.