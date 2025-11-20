Gala Capital Performeri din Sănătate s-a desfășurat miercuri, 19 noiembrie 2025, la Club ONE din București, într-un eveniment dedicat recunoașterii celor care contribuie la ridicarea standardelor sistemului medical românesc.

Ediția din acest an a adus în atenție personalități marcante din domeniul sănătății, medici de elită, rețele de clinici și spitale publice și private, precum și companii importante din industria farmaceutică, alături de producători de medicamente și suplimente, premiați pentru rezultatele lor remarcabile.

Pe parcursul galei, Capital a scos în evidență realizările din spitalele publice și private, mediul universitar, sectorul farmaceutic, industria echipamentelor medicale, rețele de clinici și lanțuri de farmacii, conturând direcțiile de dezvoltare ale unui sistem medical în plină transformare.

Premianții reprezintă doar o parte dintre profesioniștii care contribuie zilnic la funcționarea și evoluția sănătății din România. Revista Capital – Top 100 Performeri din Sănătate, ediția 2025 le oferă cititorilor ocazia de a descoperi și alte proiecte, inițiative și personalități importante pentru dezvoltarea acestui sector.

Revista va fi disponibilă începând de vineri, 21 noiembrie, atât la punctele de difuzare a presei, cât și online, pe edituradecarte.ro.

Universitatea de Medicină și Farmacie „Grigore T. Popa” din Iași se remarcă printr-o activitate de cercetare intensă, derulată în cadrul unor proiecte majore la nivel național și european.

Instituția face parte din numeroase consorții și inițiative internaționale și și-a creat propriul ecosistem de dezvoltare științifică prin platforma de colaborare în domeniul biomedicinei, dezvoltată în cadrul Centrului de Cercetare-Dezvoltare Avansată pentru Medicină Experimentală – CEMEX.

„Bună seara tuturor! Aș vrea să încep prin a mulțumi revistei Capital pentru onoarea pe care ne-o face. Mulțumiri Universității noastre și conducerii, domnului rector, profesorul Scripcariu, care a înțeles viziunea și misiunea CEMEX-ului, deschis în urmă cu 9 ani de zile, în urma unui proiect de peste 10 milioane de euro la acel moment. CEMEX-ul, spunem noi, este o platformă pentru a pune ideile în pratică. Lucrăm cu studenți care vin cu idei și ne place entuziasmul, ne place energia lor, îi ajutăm să canalizeze aceste lucruri prin studiile în cadrul licenței, apoi în cadrul doctoratului și ulterior ca cercetători în cadrul laboratorului. Sunt un om de proiecte, facem proiecte, avem peste 40 de proiecte în desfășurare în acest moment. Încercăm să sprijinim și să ajutăm tot ce înseamnă cercetarea și translarea medicală în România. Și da, cu mândrie și bucurie văd în această seară, așa cum au zis și antevorbitorii mei, că nu mai suntem, de mult chiar, putem spune, în periferia Europei, ci în acest moment suntem în fruntea Europei, inclusiv la ceea ce înseamnă cercetarea biomedicală”, a declarat Dr. Bogdan Tamba pe scena Galei Capital.

Gala Capital Performeri din Sănătate 2025 este realizată cu sprijinul partenerilor: CATENA, SANADOR, ANTIBIOTICE IAȘI, CONSTRUCȚII ERBAȘU, REWIRE INTERIOR DESIGN, GALERIA ROMANĂ și IMPERIAL ONE. Parteneri media: www.evz.ro, www.doctorulzilei.ro, Evenimentul Istoric și www.edituradecarte.ro