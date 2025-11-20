Gala Capital – Performeri din Sănătate s-a desfășurat miercuri, 19 noiembrie 2025, la Club ONE din București, reunind într-un cadru festiv nume marcante din medicina românească. Ediția din acest an a pus în valoare excelența din întregul ecosistem medical: medici cu reputație solidă, lideri din sănătate, rețele de clinici și spitale din sistemul public și privat, companii farmaceutice de top, precum și producători de medicamente și suplimente alimentare, toți fiind recompensați pentru rezultatele lor remarcabile.

În cadrul evenimentului, Capital a evidențiat performanța din spitalele publice și private, din mediul universitar, din industria farmaceutică, precum și din sectoarele dedicate echipamentelor medicale, rețelelor de clinici și farmaciilor – o selecție care reflectă evoluția constantă a unui domeniu în transformare.

Cei care au urcat pe scenă reprezintă doar o parte dintre profesioniștii care contribuie, zi de zi, la funcționarea și modernizarea sistemului de sănătate din România. Cititorii pot descoperi și alte proiecte, inițiative și personalități în ediția 2025 a revistei Capital – Top 100 Performeri din Sănătate, care completează imaginea unui sector definit de inovație și dedicare.

Revista va putea fi achiziționată începând de vineri, 21 noiembrie, atât de la punctele de difuzare a presei, cât și online, pe platforma edituradecarte.ro.

În cadrul Galei Capital, compania CATENA a primit Premiul pentru dezvoltare autentică în retailul farmaceutic din România.

De peste 25 de ani, Catena a devenit mai mult decât o rețea de farmacii. A devenit un simbol al încrederii – locul în care pacienții găsesc nu doar recomandări, ci și empatie, sprijin și un cuvânt bun atunci când au cea mai mare nevoie.

În fiecare zi, mii de farmaciști fac ca acest brand să fie ceea ce este: o combinație de profesionalism, grijă și apropiere umană.

Premiul a fost înmânat doamnei Alina Marinescu, Director General Catena.

„Bună seara! Vă mulțumim din suflet pentru acest premiu, iar pentru mine este o onoare și o emoție în același timp să pot ridica în numele farmacilor Catena acest premiu. Această recunoaștere este o dovadă că misiunea pe care o urmăm de 25 de ani, pentru că în acest an noi împlinim 25 de ani, este cea corectă. Aceea de a aduce mai aproape de oameni profesionalismul, atenția și dorința pentru un stil de viață sănătos. În tot acest timp, Catena a crescut încet, pas cu pas, prin muncă, profesionalism și inovație, devenind un reper pentru milioane de români. Suntem lanțul 100% românesc cu extinderea cea mai mare la nivel național. Pentru care mulțumim mediului sanitar și este onoare să fim aici după atâtea personalități ale lumii sanitare. Considerăm că și farmacia este cea care închide cercul sanitar. Acest premiu este și al colegilor mei, cărora le mulțumesc. Avem în farmacie peste 6.500 de colegi, care prin munca de zi cu zi și devotament au reușit să devină un reper de încredere pentru milioane de români. Mulțumim Capital, vă doresc o sare frumoasă tuturor în continuare și să ne revedem cu bine la anul”, a transmis Alina Marinescu pe scena Galei Capital.

