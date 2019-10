Liderii celor mai importante sectoare ale economiei autohtone au fost premiaţi, marţi seara, în cadrul Galei Capital Companii de Elită, ocazie cu care a fost lansat și Capital TOP 300 Companii.

În cadrul Galei le-au fost recunoscute meritele companiilor din următoarele 10 domenii: construcţii şi imobiliare, transporturi, IT şi telecomunicaţii, industria farmaceutică, industria grea, agricultură şi industrie alimentară, bănci şi asigurări, retail, energie, industria auto.

Evenimentul a debutat cu dezvăluirea conceptului din spatele Capital Top 300 Companii, ediția 2019, revistă care pe lângă multitudinea de date financiare despre cele mai puternice companii din țară, prezintă și o imaginea a evoluției economiei românești din ultimii doi ani. O imagine de asamblu ne arată că firmele românești și-au mărit consistent cifrele de afaceri, dar și faptul că și-au consolidat profiturile. Dacă peste 100 de ani cineva va găsi în arhivă acest Top, probabil cea mai potrivită replică la finalul lui ar fi: „Economie românească a avut un Centenar de succes“.

Companiile premiate au fost:

Categoria ”Construcții și imobiliare”: Astaldi Spa Italia Sucursala România a primit premiul pentru o „Prezență activă în dezvoltarea infrastructurii românești”, compania construind 250 de km de autostradă pe care se poate circula şi implementând proiecte precum: modernizarea Aeroportului Internațional Henri Coandă, Pasajul Basarab, constructia stadionul Lia Manoliu, modernizarea aeroportului din Cluj Napoca, Magistralele de Metrou M4 și M5. Categoria ”Transporturi”: TRANSGAZ a primit premiul ”2018, pentru extindere regională”, fiind una dintre cele mai performante companii din România din punct de vedere al profitabilității. Societatea este la momentul actual singurul transportator național de gaze naturale, făcând legătura între companiile care se ocupă cu extracția și distribuitorii autorizați. Categoria ”IT și telecomunicații”: Premiul pentru „Cea mai bună strategie de consolidare a poziției pe piață” i s-a acordat companiei ORANGE ROMÂNIA, cel mai mare jucător de pe piața românească de profil unde filozofia centrală este reprezentată de investiţiile în reţea şi servicii mai bune pentru clienţi. Categoria ”Industria farmaceutică”: FILDAS CATENA a fost premiată pentru ”Cea mai mare creștere pe piața de distribuție a medicamentelor”. Prin Fildas, compania specializată în distribuția de medicamente și Catena, firma de retail care administrează rețeaua ajunsă deja la 700 de farmacii, grupul este cea mai mare companie din industria farmaceutică din România. Categoria ”Industria grea”: „Cea mai bună strategie de investiții și dezvoltare pe termen lung” îi revine companiei LIBERTY GALAŢI, fostul Sidex, fiind cel mai mare producător român de oțel, cu o experință de peste 50 de ani în domeniu. Noua conducere a declarat că se va axa pe creşteri de producţie, majorări ale profitului şi modernizări şi în egală măsură va continua să investească în dezvoltarea producției pe termen lung, în sustenablitatea uzinei de la Galați şi a industriei, în general. Categoria ”Agricultură și industrie alimentară”: BRITISH AMERICAN TOBACCO ROMANIA a primit premiul pentru ”Cel mai mare colector de taxe din economia românească”. Cu o activitate în peste 200 de piețe din întreaga lume, fabrica British American Tobacco din Ploiești este cea de-a fabrică ca marime, a grupului din Europa. Cu o cotă de piaţă de peste 55% este liderul pieţei româneşti a tutunului si al doilea cel mai mare contribuabil la bugetul de stat. Categoria ”Bănci și asigurări”: Premiul pentru „Cea mai rapidă implementare a inteligenţei artificiale” i-a fost oferit BĂNCII COMERCIALE ROMÂNE. Digitalizarea a fost în centrul noii strategii BCR, acest proiect culminând cu lansarea „George”, simbolul inteligenței artificiale de care se folosește mai nou BCR, un sistem de mobile și internet banking integrat. Categoria ”Retail”: KAUFLAND a primit premiul pentru ”Cea mai constantă strategie de dezvoltare”, numărându-se printre cele mai mari companii de retail din Europa, cu peste 1.270 de magazine în 7 țări. În România compania deține o rețea de 121 de magazine și peste 15.000 de angajați. Categoria ”Energie”: Premiul „Cea mai mare creștere din energie” a fost înmânat către ROMPETROL, un exemplu al dezvoltării cu succes a unei afaceri cu origini româneşti în regiunea Mării Negre. Activitățile și operațiunile grupului în România susțin creșterea economiei naționale, sumele totale virate de KMGI către bugetele locale și central ridicându-se în perioada 2007 – iunie 2019 la peste 17 miliarde dolari. Categoria ”Auto”: DACIA RENAULT ROMÂNIA a primit premiul pentru ”Cel mai bun ambasador al României pe plan industrial și comercial. Cu vânzări de aproape 31 de miliarde de lei, o creștere semnificativă față de cele 27 de miliarde din anul precedent, compania este a doua ca mărime din economia națională, fiind considerată cel mai ambasador al României pe plan industrial şi comercial.

Premiul surpriză al serii, Compania Anului, a fost acordat către OMV PETROM pentru „Cea mai profitabilă companie din România”. Compania care produce petrol și gaze, rafinează materia primă, distribuie și furnizează combustibili, gaze și, după cea mai recentă investiție, inclusiv curent electric. La acest nivel, anul 2018 poate fi considerat unul de excepție, poate cel mai bun din istoria companiei. Petrom a scos al doilea cel mai bun profit din istoria sa, după o creștere cu nu mai puțin de 64% față de anul precedent.

Pe lângă cele 11 premii acordate, au fost oferite şi 5 premii speciale:

Premiu special pentru cei 110 ani de activitate, i s-a oferit companiei ROMGAZ, cel mai mare producător și principal furnizor de gaze naturale din România.

Premiul special pentru Cea mai mare expansiune din ultimii 20 de ani din domeniul transportului feroviar, a fost acordat către GRUP FEROVIAR ROMÂN, parte din GRAMPET GROUP. La 20 de ani de la înfiinţarea grupului Grampet, Capital recunoaşte eforturile construirii primei multinaţionale cu capital românesc şi cel mai mare operator privat de transport feroviar de marfă şi logistică din Europa emergentă.

E-INFRA a obţinut premiul pentru „Dezvoltarea de infrastructură multi-sectorială care modernizează Romania”. Grupul ce conţine 5 companii cu capital 100% românesc are cea mai vastă acoperire de categorii de servicii de dezvoltare de infrastructura. Cele 5 companii din grupul E-INFRA au investit peste 100 milioane de Euro în dezvoltarea infrastructurii proprii de energie şi telecomunicaţii din ţară.

Premiul special pentru „Soluții eficiente pentru oameni și mediu” i-a fost oferit companiei TERAPLAST, fiind cel mai mare reciclator de PVC rigid din România şi în top 10 în Europa după capacitatea de procesare, Teraplast îşi pastrează promisiunea de a oferi soluţii eficiente pentru oameni şi mediu prin dezvoltarea portofoliului de produse cu soluţii sustenabile, prietenoase cu mediul înconjurator.

Ultimul premiu special al serii a fost oferit companiei UP ROMÂNIA pentru „Excelenţă în servicii”. De peste 50 de ani, Grupul Up, fost Groupe Chèque Déjeuner, şi-a dezvoltat activitatea prin produse şi servicii sub forma de cecuri, carduri sau aplicaţii mobile, soluţii ce oferă o viaţă mai bună şi contribuie la progresul social. Cu o lungă experienţă în domeniul financiar şi în managementul echipelor, Elena Pap este unul dintre pionierii acestei industrii, fiind denumită Director Reginal pentru țările România, Bulgaria, Moldova, Serbia și Grecia.

Organizarea Galei Capital Companii de Elită a fost posibilă cu ajutorul partenerilor noştri: Cerealcom Dolj, Catena, Teraplast, Carrefour, Up România, E-Infra, Romgaz, Apa Nova, MET Romania Energy, Tinmar Energy, Arc Parc Îndustrial, Face Convention Center, SIXT, Zarea, Aura Natural Gold Water, Rewire Interior Design, Florăria Magnolia, Rosery.

