Gabriela Firea renunță la politică?

Gabriela Firea nu a renunțat definitiv la scena politică, chiar dacă a demisionat din funcția de ministru al Familiei, Tineretului și Egalității de Șanse și a fost suspendată temporar din funcţia de preşedinte al Organizaţiei PSD Bucureşti. Ea a spus, marți seară, că este complet nevinovată și că a demisionat pentru ca premierul României să poată lucra în linişte proiectele economice destinate cetățenilor români.

Din punctul ei de vedere, este prematur să părăsească, acum, scena politică, când s-au aruncat acuzații invective și vorbe grele, fără nicio bază reală, asupra ei, însă numai „românii, bucureștenii, cetățenii în general” vor decide „în ce măsură vor mai da un vot în anul electoral care urmează”.

„Avem patru tipuri de alegeri anul viitor. Așa cum știu deja toți românii, avem alegeri locale, vom avea alegeri locale europarlamentare, parlamentare și prezidențiale și în măsura în care voi fi candidat, decizia dacă voi rămâne sau nu în politica mare o vor lua doar românii”, a zis ea.

„Din punctul meu de vedere, ar fi prematur să ies din politică într-un moment în care s-au aruncat asupra mea acuzații invective și vorbe grele, fără nicio bază reală și vom discuta cu siguranță pe parcursul emisiunii. Nu sunt acuzată de absolut nimic din partea autorităților și nici nu pot fi, pentru că nu am fost parte și nu am făcut nicio acțiune împotriva vreunei persoane. Și atunci, acestea fiind lucrurile, ar fi normal, dacă suntem într-o țară normală și îmi place să sper că suntem, democratică, să pot continua activitatea în acest domeniu.

M-am retras imediat după ziua mea, după 13 iulie, pentru că atmosfera era foarte încărcată în mediul politic, în mass-media. Erau foarte multe acuzații la care nici nu mai reușeam să răspund pentru că veneau în cavalcadă și cu o repeziciune, aș putea să spun, fără precedent și cu o duritate, de asemenea, fără precedent”, a declarat, marți seară, Gabriela Firea în cadrul unui interviu acordat pentru Antena 3 CNN.

Gabriela Firea a mers la întâlnirea cu Marcel Ciolacu cu demisia scrisă

„Sunt absolut convinsă că adevărul va triumfa și de această dată, chiar dacă puțin mai greu, puțin mai dificil, fiindcă sunt foarte multe interese și de aceea mi-am și luat inima în dinți și imediat după ședința de guvern din 13 iulie am avut întâlnire cu domnul prim-ministru, Marcel Ciolacu, președintele PSD, am avut în acea zi întâlnire și cu domnul Paul Stănescu, secretarul general al PSD, și le-am spus punctul meu de vedere și anume faptul că, mai ales că am fost om de presă, activitatea guvernului va fi îngreunată.

Cu un ministru care tocmai a demisionat în persoana domnului Marius Budăi, ministrul Muncii, și cu un alt ministru din cabinet care încă este ținta unor atacuri foarte dure și nemeritate în acea perioadă. Practic m-am retras pentru ca Guvernul și prim-ministrul, care a fost proaspăt instalat, să poată să lucreze într-o normalitate. Să nu se ocupe doar de a declara ce se întâmplă cu doamna Firea”, a declarat Gabriela Firea, marţi seară, la Antena 3 CNN, adăugând că a mers la întâlnirea cu Marcel Ciolacu cu demisia scrisă.

Firea a precizat că și-a dorit să protejeze imaginea prim-ministrului proaspăt intrat în mandat.

„Sunt absolut convinsă că, într-un timp rezonabil, se va afla tot ceea ce s-a întâmplat în această perioadă și care au fost interesele pentru care, de la ancheta privind căminele din Ilfov extinsă în toată țara, de fapt s-a transformat ulterior într-o campanie dusă împotriva mea, a soțului meu, a familiei mele.

Deci, practic, s-a deviat de la subiectul inițial, de la începutul lui iulie și, ulterior, s-a transformat într-o campanie împotriva mea personal, ca și candidat anunțat de către președintele partidului la Primăria Capitalei”, a mai declarat fostul ministru.