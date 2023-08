Anunţul serii despre Gabriela Firea! Informaţia care răstoarnă totul: S-a produs minunea

Sursa: Facebook

Gabriela Firea are trei copii. Primul a rezultat în urma căsniciei cu Răsvan Firea, iar ceilalți doi sunt - David de 11 ani și pe Zian de 8 ani - sunt băieții pe care îi are cu Florin Pandele. Despre unul dintre copiii săi a dat detalii inedite, explicând că nu are niciun motiv de rușine de a vorbi deschis despre acest subiect.