Gabriela Firea precizează că vizează trei intervale-cheie ale vieții feminine, la 15, 35 și 55 de ani, perioade în care femeile se confruntă cu provocări medicale diferite, specifice fiecărei etape.

Potrivit acesteia, adolescența presupune probleme specifice care necesită atenție, perioada de tinerețe aduce în prim-plan aspecte legate de fertilitate, iar tranziția către peri-menopauză și menopauză este asociată cu afecțiuni cardiace, diabetice sau oncologice. În acest context, Firea a transmis pe Facebook că sunt necesare măsuri dedicate pentru prevenție și acces adecvat la servicii medicale, astfel încât femeile să poată beneficia de sprijin complet pe toată durata vieții.

Europarlamentarul insistă asupra faptului că îngrijirea sănătății femeilor trebuie tratată ca o responsabilitate publică. Ea subliniază că acest domeniu reprezintă o prioritate în activitatea din Parlamentul European, unde există un angajament ferm în direcția îmbunătățirii serviciilor medicale destinate femeilor.

„Femeile trebuie să aibă acces nemijlocit la prevenție, informare şi tratament, precum şi screeninguri care le prelungesc viața şi cresc calitatea acesteia”, a transmis Firea.

Gabriela Firea reiterează solicitarea ca toate femeile să beneficieze de servicii medicale complete, fără discriminare sau restricții. Aceasta include acces universal și necondiționat la servicii medicale complexe, precum și la servicii de sănătate reproductivă. În opinia sa, aceste aspecte trebuie considerate drepturi fundamentale.

„Sănătatea femeilor este un drept! Lupta noastră în Parlamentul European pentru sănătatea femeilor este fără compromis”, a mai spus europarlamentarul

Un alt punct pe care îl consideră esențial este introducerea educației sanitare obligatorii și de calitate pentru fete și tinere, pe care o vede ca un demers de bază pentru prevenție și informare corectă în domeniul sănătății.

„Cerem acces universal și necondiționat la servicii medicale complete și servicii de sănătate reproductivă pentru toate femeile”, a declarat Firea.

În încheiere, europarlamentarul afirmă că măsurile propuse nu reprezintă concesii, ci obligații ale statelor, care trebuie implementate la nivel european pentru a garanta egalitate și protecție în domeniul sănătății pentru toate femeile.

„Acestea nu sunt favoruri, ci drepturi fundamentale pe care le vom impune la nivel european”, a conchis Firea.

