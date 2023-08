Gabriela Firea amână întoarcerea ei pe scena politică. Inițial, ea spunea că își va relua activitatea politică în toamnă, însă s-a răzgândit. Fiul ei, Tudor, se căsătorește curând.

Ea și soțul ei vor să se implice în pregătirile nunții. A mărturisit că nu vrea să își reproșeze peste ani că a fost la ședințe de partid într-un asemenea moment. În prezent, ea vrea să fie aproape de fiul ei.

„Sunt într-un moment fericit. Băiatul meu cel mare, Tudor, se căsătorește în această toamnă. Și Florentin este emoționat și participă la pregătiri. M-a durut că în acest moment nu am fost liniștită. Vin rudele Evei, logodnica băiatului.

E o avalanșă de sentimente și nu vreau să-mi reproșez peste ani că nu am trăit momentul și am fost la ședințe de partid sau nu știu pe unde”, a declarat, duminică seară, Gabriela Firea în cadrul emisiunii TV „Culisele Statului Paralel” de pe Realitatea PLUS.