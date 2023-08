Gabriela Firea, fostul ministru al Familiei, a fost prezentă emisiunea Culisele Statului Paralel, acolo unde a vorbit despre azilele grozei.

Ea a spus că nu ar mai trebui ca în acest domeniu să existe persoane nespecializate. De altfel, ea a mai spus că i-ar fi frică să înceapă o astfel de activitate.

„Eu am aflat de această situație… în sensul că persoana respectivă (n.r.: Godei ) se ocupă de acest domeniu extrem de sensibil în care eu nu aș intra, cu toată pregătirea pe care o am, pentru că este destinat persoanelor care au studii în domeniul social.

Fostul ministru al Familiei a mai spus că a văzut ceea ce se scrie în presă, doar că a pus la îndoială informațiile.

De altfel, ea a mai precizat că a întrebat-o pe Ligia Enache dacă informațiile sunt adevărate.

Am primit un mesaj în care mi s-a solicitat un punct de vedere, dacă eu știu că doamna Enache este în asociație, era consiliera mea. Am chemat-o pe Ligia Enache și am întrebat-o dacă este adevărat sau dacă e fake news.

„Am aflat când au apărut articole în Buletin de București. În februarie 2023. Am fost și eu în presă, dar eu am avut parte de o campanie negativă nedreaptă din partea acestei instituții de presă.

Aceasta a mai precizat că i-a reproșat Ligiei Enache că nu i-a spus despre situație, subliniind că este sigură că regretă.

De altfel, ea a mai spus că a ajuns să părăsească ministerul dintr-o greșeală care nu este a ei.

Fostul ministru a mai precizat că Godei nu i-a fost niciodată șofer. Gabriela Firea a spus că are același șofer de 12 ani.

„Eu am spus atunci, pentru că toate burtierele titrau: „Godei, nepotul lui Pandele”, „Godei, șoferul lui Firea”. Nu a fost șoferul meu, eu am același șofer de peste 15 ani.

Gabriela Firea mai spune că regretă că nu s-a dus personal să verifice situația de la azilele de bătrâni.

Mi-am reproșat că am fost orbită de supărarea pe acest site și nu m-am dus mai departe. Ligia mi-a arătat acele comunicate și am văzut că aveau nevoie de bănci, produse alimentare, nu se vorbea despre rele tratamente. Regret că nu m-am dus personal să verific”, spune ea.

În cadrul aceleiași emisiuni, ea a mai zis că azilul este situat la o distanță de puțin peste un kilometru de casa ea.

Ea a continuat prin a spune că se consideră mai mult naivă pentru că are încredere în oameni.

Mă consider mai mult naivă, pentru că eu am încredere în oameni și în capacitatea lor de a nu face rău”, a spus Gabriela Firea.

Aceasta a mai spus că nu a fost vizată de o anchetă și nici soțul ei.

„Pe data de 4 se împlinesc 4 luni de la acest scandal. Am citit în presă și am ascultat avocați, au fost chemați zeci de martori pentru declarații.

Totuși, este de părere că ceea ce s-a întâmplat a fost un linșaj.

„Din motivele din care am intrat în politică. Am intrat în politică pentru că am considerat că am ceva de spus, să văd cu ce pot să mă implic concret, nu doar să critic.

A fost o presiune uriașă. Dl ministru Budăi își dăduse demisia. Acuzații peste acuzații, nu mai era un aer de respirat la Guvern. Premierul era întrebat permanent de demisia mea.

A fost un linșaj fără a avea o bază reală. M-am retras nefiind vinovată administrativ”, spune aceasta.