Potrivit acestuia, expunerea nu se limitează la redactarea contractului de cesiune, ci include consecințe directe generate de verificarea juridică prealabilă, precum descoperirea unor clauze abuzive în contracte comerciale, existența unor litigii comerciale, sarcini asupra activelor, neconformități societare ori obligații ascunse în structura de active și pasive, care pot conduce la renegocierea condițiilor, introducerea de garanții și despăgubiri, sau chiar la restructurarea tranzacției din transfer de părți sociale în transfer de active. În acest context, corelarea etapelor de negociere, due diligence, adoptarea hotărârilor societare și parcurgerea formalităților la Registrul Comerțului, inclusiv publicarea și termenul de opoziție, reprezintă pași esențiali pentru asigurarea opozabilității transferului și pentru protejarea intereselor părților, astfel încât preluarea să se transforme într o operațiune funcțională și predictibilă, nu într o sursă de dispute post-tranzacție.

Vânzare a unei companii în România este un proces complex, care implică etape strategice, financiare și juridice, de la pregătirea afacerii până la transferul final al părților sociale sau al activelor. Procesul durează, de regulă, câteva luni și necesită asistență specializată. Vânzarea și cumpărarea de companii se întemeiază pe regulile generale ale Codului civil privind negocierea, încheierea și executarea contractelor, precum și pe regulile speciale din Legea societăților nr. 31/1990 referitoare la modificările structurii de asociere. Controlul riscurilor se realizează prin corelarea etapelor și documentelor, astfel încât concluziile din analiza de tip „due diligence” să fie reflectate în documentele precontractuale, inclusiv atunci când există riscuri precum clauze abuzive sau chiar litigii comerciale. Prezentul articol analizează etapele vânzării unei companii, aspecte legate de verificarea juridică, contractul de cesiune și finalizarea tranzacției.

Într-o vânzare a unei companii, ordinea etapelor este imperios necesară pentru ca riscul să fie controlat, iar transferul să fie opozabil și să producă efecte juridice. O vânzare a unei societăți se structurează fie ca transfer de participații, prin părți sociale sau prin vânzare și cumpărare de acțiuni, fie ca transfer de afacere prin transfer de active. Procesul începe, de regulă, cu pregătirea internă și evaluarea, etapă în care se verifică documentele societare, se inventariază active și pasive și se stabilește tipul de tranzacție, respectiv perimetrul bunurilor și obligațiilor ce se transferă sau rămân la vânzător. O pregătire incompletă generează frecvent renegocieri, întârzieri la semnare și riscuri de dispute, deoarece neconcordanțele dintre situația juridică reală și informațiile prezentate inițial apar, de regulă, în fazele finale ale tranzacției.

Negocierea se desfășoară, în mod prudent, după semnarea unui acord de confidențialitate, pentru protejarea informațiilor despre companie, despre contracte comerciale și contracte de vânzare, despre parteneri și condiții economice, tocmai pentru a evita utilizarea neautorizată a datelor în cazul în care tranzacția nu se finalizează. Dacă aceste elemente nu sunt tratate clar, riscul real este ca informațiile să fie folosite în afara tranzacției, inclusiv în negocieri cu terți sau în poziționare concurențială, ceea ce poate afecta direct societatea chiar și atunci când vânzarea nu se finalizează.

Scrisoarea de intenție și condițiile principale fixează structura și calendarul tranzacției, inclusiv faptul că semnarea documentelor finale depinde de un rezultat satisfăcător al analizei „due diligence”, precum și reperele de preț care vor fi preluate în contract de cesiune. În aceeași etapă, este important să fie clarificate efectele asupra relațiilor contractuale existente, deoarece unele contracte comerciale pot conține clauze de schimbare a controlului sau chiar clauze abuzive, iar ignorarea lor poate întârzia sau bloca transferul. Dacă tranzacția vizează și cumpărare acțiuni ori vânzare acțiuni, documentele precontractuale au același rol de a stabili condițiile de bază și de a evita asumarea unor obligații înainte ca analiza juridică să fie finalizată.

După clarificarea condițiilor principale, tranzacția avansează în etapa decizională și de formalizare, prin adoptarea Hotărârii Adunării Generale a Asociaților sau a deciziei asociatului unic, act societar care aprobă transferul participațiilor și stabilește parametrii esențiali ai modificării structurii de asociere.

Urmează redactarea și semnarea contractului de cesiune, prin care se realizează efectiv transferul, iar apoi întocmirea și depunerea dosarului la Oficiul Național al Registrului Comerțului pentru înregistrarea modificărilor și actualizarea mențiunilor societății. Hotărârea se publică în Monitorul Oficial al României, Partea a IV-a, iar creditorii beneficiază de termenul legal de 30 de zile pentru formularea opoziției. Dacă se formulează opoziții, acestea se vor soluționa în instanța de judecată, iar până la pronunțarea unei hotărâri definitive, procedura de înregistrare la Registrul Comerțului se suspendă.

Finalizarea tranzacției intervine după îndeplinirea acestor formalități și după obținerea încheierii de înregistrare, moment de la care noii asociați pot exercita în mod efectiv drepturile aferente participațiilor, urmând pașii ulteriori de implementare, actualizare a documentelor interne și, după caz, notificarea partenerilor contractuali.

Verificarea juridică stabilește dacă tranzacția este sigură în forma propusă și cum trebuie distribuit riscul între părți. În cazul transferului de părți sociale într-un SRL de vânzare, analiza de tip „due diligence” verifică actul constitutiv, hotărârile asociaților, existența unor restricții la transfer, precum și situația participațiilor ce urmează a fi transferate prin contract de cesiune, astfel încât o afacere de vânzare să nu fie afectată de impedimente societare sau de lipsa aprobărilor necesare.

Analiza contractuală este de regulă determinantă, deoarece contracte comerciale pot conține clauze de încetare automată, penalități, garanții sau clauze de schimbare a controlului care impun notificări, acorduri ale partenerilor sau renegocieri, iar identificarea timpurie a acestor riscuri permite fie ajustarea prețului, fie includerea unor condiții suspensive. În egală măsură, analiza „due diligence” urmărește litigiile, executările, garanțiile reale, creanțele și datoriile, astfel încât cumpărătorul să înțeleagă expunerea și să decidă dacă este preferabil un transferul de afacere prin transfer de active, cu selecție de bunuri și contracte, sau preluarea integrală a societății.

În vânzarea și cumpărarea de acțiuni, logica este similară, deoarece cumpărătorul preia compania cu istoricul ei, iar riscurile identificate trebuie reflectate în garanții și despăgubiri. O atenție specială se acordă riscurilor de clauze abuzive, fie în relația cu parteneri contractuali, fie în raporturi care pot genera litigii, deoarece astfel de clauze pot produce costuri semnificative după închiderea tranzacției. La final, concluziile din verificarea juridică se traduc în obligații concrete: remedieri înainte de finalizarea tranzacției, ajustări de preț, garanții, limitări de răspundere și, după caz, restructurarea tranzacției dintr-o afacere de vânzare de participații într-un transferul de afacere prin transfer de active.

În vânzarea și cumpărarea de acțiuni, principiul este același. Cumpărătorul preia societatea cu istoricul ei, astfel că riscurile identificate trebuie acoperite prin garanții și mecanisme de despăgubire. Se verifică în mod special existența unor clauze abuzive sau dezechilibre contractuale în relațiile cu partenerii, deoarece acestea pot genera litigii și costuri semnificative după finalizarea tranzacției. În final, rezultatele verificării juridice trebuie transpuse în măsuri aplicabile, precum remedieri înainte de closing (finalizarea tranzacției), ajustări de preț, garanții și limitări de răspundere, iar când riscurile nu pot fi controlate suficient, tranzacția poate fi restructurată din vânzare de participații într-un transferul de afacere prin transfer de active.

Documentul central în tranzacțiile de transfer al participațiilor într-un SRL de vânzare este contract de cesiune. Prețul poate fi stabilit ca sumă fixă ori prin mecanisme de ajustare, de exemplu în funcție de capital de lucru, datorii sau indicatori financiari, mecanisme care devin esențiale când verificarea juridică evidențiază riscuri în active și pasive sau în contracte. În practică, modul de determinare a prețului trebuie formulat suficient de precis pentru a evita interpretări diferite după semnare, în special atunci când există elemente care pot modifica valoarea economică a companiei între momentul semnării și momentul finalizării.

Modalitățile de plată trebuie corelate cu garanțiile și clauzele de despăgubire, deoarece plata integrală la semnare poate expune cumpărătorul dacă apar ulterior riscuri neacoperite, iar plata în tranșe sau reținerile pot proteja părțile printr-un echilibru contractual. În acest sens, riscurile identificate, inclusiv cele legate de clauze abuzive sau de obligații contractuale oneroase, trebuie acoperite prin declarații și garanții, prin limite de răspundere, praguri de materialitate, termene de răspundere și proceduri clare de notificare și soluționare a pretențiilor.

În vânzarea de acțiuni și cumpărarea de acțiuni, principiul este același, în sensul că societatea este preluată cu istoricul său, iar riscurile trebuie alocate contractual prin garanții și despăgubiri, chiar dacă instrumentele corporative și formalitățile specifice pot diferi în funcție de tipul societății și de regulile interne aplicabile. În transferul de afacere prin transfer de active, garanțiile se adaptează perimetrului bunurilor transferate și modului de alocare a activelor și pasivelor, fiind esențial să se descrie clar ce se transferă, ce rămâne la vânzător și ce condiții sunt necesare pentru a menține continuitatea operațională, inclusiv în raport cu contractele cheie.

Finalizarea unei tranzacții nu înseamnă doar semnarea documentelor, ci îndeplinirea condițiilor stabilite și realizarea formalităților care fac transferul efectiv și opozabil. În cazul transferului de părți sociale într-un SRL, implementarea include, în mod tipic, adoptarea hotărârilor societare cerute de Legea societăților comerciale, actualizarea actului constitutiv și înregistrările la Registrul Comerțului, astfel încât contract de cesiune să producă efectele urmărite în raport cu terții.

În tranzacțiile de vânzare și cumpărare acțiuni, finalizarea poate include înscrieri în registrele relevante, actualizări corporative și îndeplinirea eventualelor condiții de autorizare, iar în operațiunile de transfer de afacere prin transfer de active, punerea în aplicare implică predare-primire, inventariere, notificări către parteneri și alinierea contractelor comerciale și a contractelor de vânzare la noua structură operațională.

Controlul riscurilor rămâne relevant și la finalizarea tranzacției, deoarece analiza de tip „due diligence” poate impune condiții suspensive de remediere, iar dacă anumite active și pasive nu pot fi delimitate clar, tranzacția trebuie ajustată pentru a evita preluarea unor obligații nedorite sau consecințele unor clauze abuzive rămase nerezolvate. Etapa ulterioară presupune integrarea operațională, actualizarea împuternicirilor și a documentelor interne, precum și monitorizarea garanțiilor asumate, astfel încât afacerea de vânzare să se concretizeze într o preluare funcțională, nu în apariția unor dispute post-tranzacție.

„Aplicarea riguroasă a verificărilor și a condițiilor de finalizare trebuie tratată cu atenție pentru a evita preluarea unor obligații ascunse și pentru a menține controlul asupra riscurilor inerente în în tranzacțiile de companii, indiferent dacă operațiunea vizează cesiunea de părți sociale, vânzarea de acțiuni sau transferul de active.”, a declarat Dr. Radu Pavel, Avocatul Coordonator al Societății Românești de avocatură Pavel Mărgărit și Asociații.

În concluzie, tranzacțiile de companii în România presupun o abordare etapizată, în care controlul riscurilor începe cu o analiză „due diligence”, continuă cu documente precontractuale și se finalizează prin contracte și formalități care fac transferul efectiv, indiferent dacă tranzacția vizează un transfer de părți sociale, operațiuni de cumpărare acțiuni și vânzare acțiuni sau transferul de afacere prin transfer de active. Gestionarea corectă a contracte comerciale, a contracte de vânzare și a riscurilor generate de clauze abuzive reduce semnificativ probabilitatea litigiilor și protejează atât vânzătorul, cât și cumpărătorul pe termen mediu și lung.