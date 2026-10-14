Funcționar public, acuzat că încasa salariu din cinci locuri de muncă în același timp. Cum a reușit să păcălească

Un funcționar public este judecat pentru presupusa fraudă prin care ar fi obținut aproape 350.000 de lire sterline, echivalentul a aproximativ 410.000 de euro, ocupând simultan cinci posturi cu normă întreagă în sectorul public.

Potrivit acuzațiilor prezentate în instanță, Kashim Chowdhury ar fi folosit concedii medicale și posibilitatea de a lucra de acasă pentru a-și gestiona responsabilitățile profesionale.

Bărbatul, în vârstă de 55 de ani, din estul Londrei, ar fi deținut mai multe funcții în instituții publice în perioada februarie 2020 – septembrie 2023. În acest interval, veniturile cumulate din posturile ocupate ar fi ajuns la aproximativ 350.000 de lire sterline.

Cazul este analizat de Curtea Coroanei din Southwark, unde Chowdhury se confruntă cu nouă capete de acuzare de fraudă. Acesta neagă acuzațiile și susține că nu a acționat necinstit și nici nu a urmărit să obțină în mod fraudulos venituri.

Potrivit informațiilor prezentate juriului, Chowdhury ar fi obținut mai multe locuri de muncă prin „declarații false” referitoare la statutul său profesional, făcute în timpul proceselor de recrutare. Funcțiile sale s-ar fi suprapus pe parcursul a aproximativ trei ani, perioadă în care ar fi lucrat pentru cinci instituții publice britanice.

Printre angajatorii săi s-ar fi numărat Consiliul Tower Hamlets, din estul Londrei, Ministerul de Interne, Departamentul pentru Mediu, Alimentație și Afaceri Rurale (Defra), Agenția pentru Securitate Sanitară din Marea Britanie și Departamentul pentru Sănătate și Asistență Socială.

Procurorii susțin că bărbatul ar fi profitat de răspândirea muncii de la distanță, devenită o practică obișnuită în timpul pandemiei de Covid. Această modalitate de lucru i-ar fi permis să își desfășoare activitatea pentru mai mulți angajatori, fără ca suprapunerea responsabilităților să fie observată imediat.

Juriul a mai aflat că acesta le-ar fi spus angajatorilor că avea nevoie să lucreze de acasă pentru a avea grijă de mama sa „bolnavă”. Potrivit acuzării, însă, volumul de muncă ar fi devenit în cele din urmă „prea mult pentru a-l face față”, iar rezultatele sale profesionale ar fi început să se deterioreze.

Unul dintre episoadele prezentate în instanță datează din 2023, când Aleesha Adams, managerul lui Chowdhury de la Agenția pentru Securitate Sanitară din Marea Britanie, ar fi organizat o întâlnire video pentru a discuta despre concediul său medical.

Potrivit declarațiilor prezentate juriului, Adams ar fi observat că angajatul își aplicase machiaj pentru a da impresia că este bolnav. În timpul conversației, produsul cosmetic ar fi început să se desprindă de pe frunte, lăsând la vedere pielea de dedesubt.

La momentul respectiv, bărbatul ar fi fost remunerat pentru cinci posturi cu normă întreagă. Procurorii au susținut că episodul reprezintă un indiciu al modului în care acesta ar fi încercat să își ascundă situația profesională și să își justifice absențele.

Lucy Organ, reprezentanta acuzării, a declarat în fața instanței: „Nu exista nicio îndoială în această privință, inculpatul se machiase pentru această ședință a echipei, încercând să se prefacă în fața superiorului său direct că nu se simte bine.”

Aceasta a adăugat: „Acest incident aproape ridicol demonstrează, spunem noi, cât de departe a fost dispus inculpatul să meargă în înșelăciunea sa.”

Instanța a aflat că, la un moment dat, Chowdhury ar fi fost concediat de la unele dintre locurile sale de muncă din cauza unor probleme descrise drept „stiluri mixte de anxietate și tulburare depresivă”. Potrivit informațiilor prezentate în proces, acesta nu ar fi transmis însă tuturor angajatorilor documentele medicale care îi justificau absențele.

Procurorii susțin că gestionarea simultană a celor cinci posturi ar fi devenit dificilă, iar activitatea sa ar fi avut de suferit. Acuzațiile vizează atât modul în care ar fi obținut funcțiile, cât și felul în care ar fi gestionat relația cu angajatorii în perioada în care ocupa aceste poziții.

Cazul a fost adus în atenția autorităților după ce Inițiativa Națională împotriva Fraudei a semnalat situația Departamentului pentru Mediu, Alimentație și Afaceri Rurale. Sesizarea a determinat verificări care au dus la investigarea presupuselor nereguli legate de ocuparea simultană a mai multor posturi publice.

Kashim Chowdhury neagă cele nouă capete de acuzare și contestă susținerile potrivit cărora ar fi urmărit să obțină câștiguri prin mijloace necinstite. Procesul continuă la Curtea Coroanei din Southwark.