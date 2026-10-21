Fructele: prima temă la păcănele care a trecut testul timpului

Păcănelele sunt jocuri de noroc la casino care, pe lângă regulile de funcționare și șansa de a câștiga bani, au și teme, care fac experiența de joc mai plăcută. Fructele sunt una dintre cele mai vechi, dar și una dintre cele mai iubite teme la sloturi. Descoperă mai multe despre păcănelele cu fructe.

În ziua de azi te poți bucura de păcănele online cu fructe pe multe platforme licențiate. Dar te-ai întrebat vreodată care este istoria jocurilor tale preferate?

Primul aparat de păcănele a fost mecanic și a apărut la sfârșitul secolului XIX. Acesta avea simboluri care aminteau mai degrabă de cărțile de joc. Dar, la câțiva ani de la apariția sa, o nouă lege a interzis jocurile de noroc care plătesc în bani. Producătorii nu s-au descurajat și au venit cu o soluție foarte inteligentă. Au modificat sistemul de plăți al aparatelor.

Așa că aparatele nu au mai oferit bani, ci tichete cu mici recompense și, în cele din urmă, gumă de mestecat cu aromă de fructe. Mai mult, ca să nu mai amintească prea mult de jocurile de noroc, simbolurile aparatelor au fost și ele înlocuite cu fructe (la început: cireșe, prune și portocale).

Tot atunci a apărut și clasicul simbol BAR, cu referire la bucățile de gumă de mestecat (a bar of gum). La început simbolul era chiar desenul unei bucăți de gumă, fiind înlocuit ulterior cu BAR.

După câteva decenii în care aparatele mecanice de păcănele s-au răspândit și au devenit foarte populare, a urmat o nouă inovație. În 1976 a apărut primul video slot, care a deschis noi oportunități în dezvoltarea experienței de joc. Restricțiile privind plățile în bani au fost ridicate și aparatele nu mai ofereau gumă de mestecat. Totuși, fructele au rămas o temă preferată, așa că au apărut și video sloturi cu fructe.

Apoi, în anii 90 a urmat expansiunea internetului. Au apărut site-urile de jocuri de noroc și păcănelele online. Furnizorii de jocuri au venit cu inovații privind funcțiile, dar și cu teme noi. Totuși, după aproape un secol de existență, fructele au rămas preferatele jucătorilor la păcănele.

Sloturile cu fructe online de azi există în mai multe variante. Unele au o abordare clasică, pe placul nostalgicilor, cu reguli simple, grafică basic și linii de plată mai puține. Altele au fost modernizate cu grafică avansată, mecanici diferite de liniile de plată clasice și funcții extra. Există un slot cu fructe pentru toate gusturile.

Dacă pentru o perioadă fructele au fost unica temă la păcănelele de altădată, la jocuri de aparate online găsești și zeci de teme.

O categorie de teme la păcănele online foarte populară este cea care vizează hobbyuri: pescuit, curse de cai și diferite sporturi (în special fotbal). Foarte căutate sunt și sloturile cu aventuri: Vestul Sălbatic, exploratori, aventuri urbane. Jucătorii sunt fascinați de teme cu creaturi fantastice: vampiri, vârcolaci, dragoni, goblini, zâne, sirene etc.

Alte teme populare la păcănele online demne de menționat: pietre prețioase, dulciuri, jokeri, zei, gladiatori, pirați, animale de companie, animale sălbatice, civilizații pierdute, filme/seriale cunoscute, Crăciun, Paște, Halloween etc.

Cu o istorie de un secol, fructele sunt o temă care a trecut cu adevărat testul timpului. Preferată și de începători, dar și jucători experimentați, o găsești în sute de sloturi la casino online.