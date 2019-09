De ani de zile, acesta apare la Antena 3, îmbrăcat în costum, cu ochelari de vedere, având o imagine extrem de serioasă. Foarte rar, acesta a apărut doar în cămașă, fără cravată. Telespectatorii nu l-au văzut aproape niciodată într-o altă postură. Dar iată că moderatorul Antena 3 a dorit să schimbe acest lucru și a postat pe contul lui de facebook o fotografie din vacanță.

De 17 ani împreună! The Love of my life, a scris acesta ca și comentariu, făcând referire la frumoasa lui soție, Agatha.

Cine este soția lui Mihai Gâdea

Despre Agatha Kundri nu se știu foarte multe lucruri. Prezență extrem de discretă în spațiul public, jumătatea vedetei Antena 3 are un trecut deloc ușor de trecut cu vederea.

Absolventă a Universității de Vest din Timișoara în 2004, Agatha Kundri este fiica unui pastor advenist. Ea este căsătorită de peste 15 ani cu Mihai Gâdea, cu care are și o fată, Maisha Karina. Chiar dacă s-a referit cât a putut să iasă în evidență, presa a reușit să smulgă câteva informații deloc de ignorat despre Agatha Kundri. De câțiva ani, aceasta participă la competiții de triatlon, care presupun probe de înot, atletism și ciclism. Pasiunea pentru sport i-a făcut pe mulți să se întrebe dacă soția realizatorului tv nu ar fi fost indicată să participe la celebra competiție televizată “Exatlon”.

Frumoasa soție a lui Mihai Gâdea nu se rezumă doar la pasiunea pentru sport. Ea a pus pe picioare, în urmă cu mulți ani, o afacere care s-a dovedit în timp, destul de profitabilă. Agatha este proprietara unei grădinițe cu afterschool în centrul Bucureștiului iar în bussines a cooptat-o și pe sora sa, Naomi. Dacă Naomi este este manager, soția lui Mihai Gâdea este sociologul grădiniței. Potrivit datelor companiei, furnizate de bugetul.ro, grădinița a avut afaceri de 430.499 lei și un profit de 32.317 lei. În 2017, afacerea a mers ca pe roate, astfel încât s-a înregistrat o cifră de afaceri de 540.634 și un profit de 36.000 de lei.

