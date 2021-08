Sunt probleme mari în Guvern din cauza rectificării bugetare. Florin Cîţu s-a decis să pună piciorul în prag şi a spus că urmează să taie în carne vie. Miniștrii au termen până la finalul săptămânii să prezinte execuția bugetară după șase luni din acest an, document care stă, conform legii, la baza proiectului de rectificare bugetară.

Florin Cîţu taie în carne vie

„Am văzut discuții în spatiul public în ultimele zile despre rectificarea bugetară şi aş vrea să fac câteva clarificări. Aşa cum am spus şi cum este de în legea bugetului aprobată la începutul anului, ministerele care nu au execuţie bună pot le să fie ajustate sumele iniţiale din buget până la această sumă pe care nu au putut să o cheltuiască.

Ieri, am prezentat public că, la acest moment, după şase luni de zile, sunt aproape 20 de miliarde credite bugetare care nu au fost cheltuite, multe dintre ele sunt la investiţii, unele sunt la fonduri europene. De aceea am spus că nu sunt mulţumit de execuţia bugetară. Și acest lucru se vede la aproape toate ministerele”, a declarat premierul.

Acesta nu s-a oprit aici. Nu dă doi bani pe zvonurile aruncate în spațiul public, la fel ca înainte de publicarea proiectului de buget. Spune că rectificarea pornește de la analiza execuției bugetare. „Nu pot să iau în serios propuneri care vin de la ministere de suplimentare sau de realocare a resurselor suplimentare de 40 de miliarde de lei, când sunt 20 de miliarde de lei necheltuiţi. De aici începem cu rectificarea bugetară, de aici încep discuţiile pe rectificarea bugetară”, a explicat șeful Executivului.

Florin Cîţu, ultimatum pentru miniştri

Florin Cîțu a precizat că rectificarea trebuie să se încadreze în deficitul bugetar aprobat prin Legea bugetului pe 2021, sau poate acesta să fie chiar mai mic, în termeni procentuali.

„Trebuie să ţinem cont că deficitul trebuie să rămână la 7,16% din PIB sau mai mic şi prin această rectificare bugetară, pentru că am avut un PIB mai mare, reuşim să creştem suma din deficit să mergem spre 82 de miliarde de la 80 de miliarde, dar asta nu înseamnă că putem să mergem mult mai mult”, a spus premierul.

„La această rectificare bugetară vor fi alocate resurse, e adevărat, spre mai multe ministere şi am văzut că, fără să fiu de acord, au ieşit în spaţiul public aceste informaţii pe care le-am transmis doar preşedinţilor de partid, dar ele au ieşit câteva dintre ele în spaţiul public. Le voi prezenta şi în spaţiul public în perioada următoare.

Dar vreau să fie foarte clar: nu ne batem joc de banii românilor. Cine nu a cheltuit banii până acum, trebuie să vină cu explicaţii foarte bune, pentru că nu putem să punem bani, să alocăm resurse în buget şi să le ţinem acolo degeaba”, a subliniat șeful Guvernului.

„Sunt ministere, şi voi prezenta acest lucru în raportul semestrial, unde avem proiecte cu execuţie zero, la ministere la care, am auzit tot pe surse, miniştrii care spun că au o execuţie foarte bună. Nu poţi să spui că ai execuţie bună când ai bani alocaţi şi ai proiecte cu execuţie zero după şase luni de zile”, a susţinut Florin Cîţu.

Cîţu a avertizat că la Ministerul Transporturilor ar urma să se ia, nu să se aloce fonduri suplimentare. Precizarea a venit când a fost întrebat să clarifice informațiile din spațiul public, conform cărora vor fi alocate la rectificare 3 miliarde de lei pentru Fondul de rezervă al Guvernului, însă doar 322 de milioane de lei către Ministerul Transporturilor, deși minsitru Drulă a cerut o sumă aproapiată.

„În primul rând, la Ministerul Transporturilor – n-aș vrea să vorbesc despre aceste cifre, pentru că nu vreau să le spunem public, pentru că încă discutăm, dar la Ministerul Trasnporturilor, ca să vă spus, ar trebui să iau bani, nu să dau, după execuția bugetară”, a spus premierul, care a evitat să dea sume concrete.

Rugat ulterior să precizeze dacă se vor lua bani de la Ministeul Transporturilor, Florin Cîțu a răspuns: „Teoretic, da”. În ceea ce privește cifra pentru Fondul de rezervă, Florin Cîțu a spus că nu e adevărată, ci va fi mai mică.

„Așteptăm execuția, domnul Drulă ar trebui să vină să prezinte execuția bugetară public și după aceea putem să discutăm”, a spus premierul. Întrebat dacă ministrul nu a prezentat-o deja, premierul a ridicat din umeri.

