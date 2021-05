După întâlnirea cu reprezentanții domeniului HoReCa, premierul Florin Cîțu a răspuns la o serie de întrebări. Una dintre ele a făcut referire la frumusețile României și dacă premierului nu îi pare rău că este nevoit să circule mai mereu cu avionul.

În acest context, Florin Cîțu a declarat că timpul este important, iar fără un astfel de transport nu ar putea ajunge la destinații în timp. El a mai adăugat că atunci când va face o vizită privată va veni cu mașina personală.

Întrebat dacă va petrece într-adevăr o vacanță în Bucovina, premierul a răspuns afirmativ. Totodată, el a amintit că trebuie să ajungă și în Vama Veche în acestă vară, așa cum a promis.

„Voi petrece și în Bucovina. Și voi merge și în vamă, am promis”, a spus Florin Cîțu.

Florin Cîțu pleacă la Vama Veche

De menționat este faptul că, în ultimele săptămâni și chiar înainte de Paște, premierul Cîțu a tot subliniat faptul că va merge în Vama Veche în acestă vară. El susține că odată cu ridicarea restricțiilor de noapte, trebuie să se țină de cuvânt.

“Am promis că merg în Vamă și acum că am ridicat restricțiile de noapte, vă spun că este și un motiv egoist. Pentru că am ridicat restricțiile de noapte, am promis că merg, deci acum trebuie să mă duc neaparat în Vamă să stau toată noaptea”, a spus Cîțu.

“Până la urmă a ieșit și motivul pentru care am ridicat restricțiile de noapte”, a adăugat premierul, la Digi24.

Totodată, de 1 mai, premierul țării a adus din nou în discuție Vama Veche, declarând că va ajunge în această vară. El le-a mulțumit atunci și românilor pentru vaccinare.

„Vă promit că ne vedem vara aceasta și în Vamă. Vă mulțumesc că ați ales să vă vaccinați. Doar așa revenim la all-nighters (petreceri care țin toată noaptea, n.r.)”, a scris atunci Florin Cîțu pe Facebook, după ce mai mulți tineri aflați în Vama Veche l-au chemat pe premier acolo.