Vama Veche a fost în acest weekend scena unui episod deloc plăcut. Polițiștii au oprit o petrecere, pe plaja din stațiunea mult iubită de mulți români. După ce anul trecut nu au putut ajunge în stațiunea lor preferată din cauza carantinei, turiștii au luat cu asalt acum această stațiune. Odată cu lăsarea serii au pornit o petrecere ca pe vremuri. Distracția nu a durat mult.

Polițiștii au intervenit prompt. Ei s-au supărat pentru că nu au fost respectate nici regulile de distanțare fizică și nici utilizarea măștilor de protecție.

Un polițist a fost extrem de categoric. “Masca de protecție, închide boxa, da, te rog, mai încet. Dacă nu vă conformați acum, o să închidem Vama și nu o mai prindeți vara asta”, a spus acesta. Operațiunea de oprire a petrecerii s-a derulat fără incidente majore.

Reacția turiștilor veniți să petreacă la Vama Veche

Unii dintre turiști nu numai că nu au respectat regulile, dar au făcut baie în mare, deși apa este foarte rece.

“Mi-a lipsit foarte mult. E prima ieșire după un an de zile pe care reușim să o facem. Atmosfera e super, ne relaxăm dupa un an de chin. De la 16 ani vin în fiecare an. Anul trecut a fost prima oară când nu am reușit să vin. Reluăm tradiția”, a spus unul dintre cei prezenți, conform Digi24.

Unii dintre turiști spun că de Paște vor fi totuși acasă, în familie.

“Azi stăm la mare și mâine ne întoarcem acasă pentru Paște. Vama e Vamă de 1 mai și Paștele mâine în familie.(…) Paștele acasă cu familia, cu copiii. Mai liniștit”, au susținut ei.

O parte dintre cei care au fost prezenți sunt pregătiți să sărbătorească la malul mării.

“Am adus ouă, cozonac, șampanie. Abia așteptăm să bem o șampanie de Paști”, au declarat ei.

Sursa foto: Dreamstime